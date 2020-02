6

La Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados manifestó que el regreso a las aulas en medio de una nueva de extensión del dengue preocupa a quienes conocemos y queremos a nuestr@s colegas y alumn@s.

El Ministerio de Educación totalmente despreocupado y sin asumir su propia responsabilidad hace pública una Circular donde dice a la población que no debe abonar suma alguna para inscribir a sus hij@s; pero nada dice que no se hace cargo de aportar para las necesidades que se cubren con lo recaudado. Es doblemente dañino, se le niega presupuestariamente recursos a las escuelas/colegios y se le avisa a la comunidad que no aporte.

En ese contexto y con el dengue apropiándose de cuerpo y lugares volvemos a trabajar. En las escuelas y colegios casi no quedan porteros de planta, son personas «contratadas» por la Asociacion Cooperadora – en el mejor de los casos – pues en otros deben ser l@s maestr@s y alumn@s quienes garanticen la limpieza. Con su fuerza física, tiempo y hasta dinero o materiales de limpieza.

Hoy descubrimos o confirmamos en la 2da Ciudad el elevado número de colegas con certificado médico por dengue. Urge, entonces, activar mecanismos de control de la epidemia. No negar, reconocer y actuar todos. Ej en Auditoria debería establecerse protocolo para esos trabajadoras/es, evitar su traslado (licencia de más de 3 días deben venir a la Capital) y espera en esos espacios. Cómo también establecer que no se pierda presentismo en el reconocimiento que se trata de una epidemia. Sino en medio de esta crisis todo empeorará.

Actuar junto a los municipios en la limpieza y descacharrizacion de los establecimientos dando clase de eso. Desarrollar la cultura del cuidado desde el estado. Eso debe ser una práctica habitual para protegernos tod@s.

Caso contrario tod@s estaremos en peligro. Hechos, no palabras, remarcó Patiño.

