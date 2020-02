8

El Secretario General de Voz Docente, Manuel Pereyra manifestó que la entidad que dirige rechaza totalmente la recomposición salarial ofrecida por el Ministro Trotta en la Paritaria Nacional Docente, de un 13% en el sueldo inicial mínimo y garantizado y de una nueva y nefasta suma en negro de 1200 pesos, frente a una inflación del 54% habida durante 2019.

Nosotros estamos comunicando mañana mismo a la CEA, nuestra confederación nacional paritaria, que rechazamos la propuesta del Ministro Trotta por insuficiente y ajustadora del salario docente y que se efectúen contrapropuestas que salven la diferencia entre el poder adquisitivo perdido y el nuevo salario.

De acuerdo con la propuesta nacional el sueldo mínimo inicial de un maestro de grado se iría de los actuales $20.250 ( de la administración macrista que continúa como parámetro) a los $ 23.000, nada de nada, apenas un 13% cuando la inflación 2019 fue del 54%.

Formosa nunca cumplió los acuerdos paritarios nacionales que firman el Ministro Zorrilla y el Gobernador Insfran a través del Consejo Federal de Educación

Continúa otra vez amplió Pereyra , como cuando Filmus anunció en Clorinda la primera suma negra en nuestros sueldos ( sólo estaba el Incentivo Docente menemista) la nefasta política salarial nacional y provincial de sumas fijas y en negro que tantos estragos causó en bolsillo docente y que tantos sufrimientos causó a nuestros jubilados, que hoy tienen haberes por debajo de la línea de la indigencia: se pagarán por cuatro meses una suma no remunerativa de $1.200 por mes y al cabo de ese período, estaremos peor que antes, porque se dejaran de pagar en julio 2020.

Más adelante Pereyra dijo que aquí en Formosa empezamos las clases bajo protesta y en estado de alerta y movilización , toda vez que el Gobierno Provincial a pocos días de comenzar el nuevo ciclo lectivo no convocó a paritarias provinciales y no se sabe con cuánto dinero vamos a contar para vivir y sostener a nuestras familias, agregó que ya no alcanza el dinero para la nafta de las motos ni para el boleto del colectivo. En ese marco es posible que muchos docentes no puedan ir a dar clases y tengan que faltar por no tener esos recursos dinerarios.

Más adelante anticipo que se reclamará administrativa y judicialmente una deuda del Gobierno del Dr,Gildo Insfran con cada docente’ que se recién se inicia’ de $ 16.875, correspondientes a la diferencia del sueldo mínimo nacional de $ 20.250 y los $17.500 que se vino pagando en la provincia desde octubre de 2019, ya que Formosa nunca cumplió los acuerdos paritarios nacionales que firman el Ministro Zorrilla y el Gobernador Insfran a través del Consejo Federal de Educación.

Pereyra finalizó señalando que estamos consultando a nuestros afiliados y delegados escolares a los fines de decidir el mejor camino para hacer valer nuestros derechos y defender la dignidad salarial de los docentes formoseños.

