Walter Basualdo (UCR) respondió con dureza a la concejal del PRO Natalia Alario: “EL GILDISMO TE LO AGRADECE

11

En el marco de lo acontecido en la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Pirane y teniendo en cuenta las declaraciones vertidas por la concejal del (PRO) Natalia Alario, es que me veo en la obligación de responder algunas cuestiones, indicó el concejal radical de Pirané que responde a la Red Solidaria del senador Luis Naidenoff Walter Basualdo.

La concejal ha sido elegida para representar a Juntos por el Cambio y no para ser funcional a la estrategia del oficialismo gobernante, representada en el Gildismo, cuestionó el legislador comunal electo por la UCR.

No necesito alabar o refugiarme en supuestos referentes provinciales (Ricardo Buryaile) que en los hechos han demostrado que no son ni unos fenómenos, ni tienen ambición de poder.

La posición institucional que ahora pregona diciendo representar a un Frente, no condice con su acción política ni con quiénes la votaron, reprochó Basualdo.

Sus ataques son producto de la falta de argumentos, que la dejan en evidencia de su lamentable actitud personalista, pragmática y nepotista, contraatacó.

Y si no, que explique como recientemente su hermano llega a ocupar un espacio importante dentro del Concejo, y también más de una decena de sueldos en contratados, ¿No fué una prebenda del Gildismo a cambio de su voto? Que cada uno saque sus conclusiones.

Aclaro que no tengo nada personal con la edil, ni como mujer, ni como madre, acá evaluamos su falta de identidad, de ética y de coherencia en un momento único para el espacio que ella dice ser parte.

La unidad y la vocación de poder no se logra entregándose al adversario o negociando de espalda a los vecinos que confiaron, sino siendo parte de una lógica colectiva y constructiva.

En política me enseñaron que hay que seguir ideas y no hombres, no necesito alabar o refugiarme en supuestos referentes provinciales que en los hechos han demostrado que no son ni unos fenómenos, ni tienen ambición de poder.

Seguiré luchando por el bien de los vecinos, y que una vez por todas logremos la unidad para que Pirane salga adelante, concluyó Walter Basualdo.

Comments

comments