Amarilla calificó el discurso de Insfrán como “Mesiánico, tribunero y desprovisto de toda formalidad y respeto”

El Diputado Provincial Juan Carlos Amarilla (UCR), al referirse al discurso del Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán expresó “lo escucho al gobernador desde hace muchos años y éste sin dudas, ha sido el peor de sus discursos. Fue un mensaje absolutamente mesiánico, tribunero, desprovisto de toda formalidad y respeto.

No ha mostrado logros importantes, porque no lo tiene

Ha negado lo obvio- y eso lo pone en un papel de mentiroso- y es el hecho de que su administración sin los recursos nacionales recibidos en tiempo y forma no hubiera estado en condiciones ni siquiera de pagar un mes de sueldo a los estatales.

No ha existido anuncios importantes para quienes hasta hoy no han tenido respuesta como es la juventud de nuestra provincia quienes siguen yéndose a otras latitudes a buscar un futuro mejor que su provincia no le ofrece.

Mintió sobre algunos datos referidos a la producción agrícola, presentando un logro de 230 mil hectáreas sembradas cuando todos sabemos que Formosa produce menos de la mitad.

El Gobernador tampoco habla de que el Kirchnerismo fue el gobierno más corrupto de la Historia Argentina. De esto tampoco debemos olvidarnos

Es lamentable que el eterno gobernador continúe con la retórica descalificatoria hacia la figura del ex presidente Mauricio Macri que ya no está, con una memoria bastante selectiva sobre lo ocurrido en el país. Le reprocha incumplimientos a quien solo ha gobernado cuatro años y lo hace quién no fue capaz de hacerlo a quienes gobernaron el país 12 años consecutivos y ante quienes tampoco defendió los recursos de los formoseños. Millones perdimos los formoseños por no ir a la justicia por los fondos detraídos por el ANSES de los fondos coparticipables de Formosa. Quiero ver ahora si efectúa reclamo ante las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional que impone tributos que no son coparticipables a las provincias.

A todos nos duele la situación del país que tuvo que endeudarse, pero es necesario remarcar que tres de cada cuatro pesos, se destinaron para pagar deudas de gestiones anteriores. De estas cosas no habla el Gobernador como tampoco habla de que fue el gobierno más corrupto de la Historia Argentina. De esto tampoco debemos olvidarnos.

Mintió sobre muchos temas y necesitaríamos las 25 carillas de su discurso para desmentir gran parte de sus afirmaciones.

