Alejandro Pont Lezica: “Radio Nacional no va a ser una emisora militante, será absolutamente plural”

—No se puede pensar Radio Nacional como una radio que sale a competir con la radio de su zona, no se puede comparar con ninguna de las otras radios. Es otro concepto que tiene que ver con un medio público, que da servicio, que puede poner en el aire programas que en las radios privadas no tendrían lugar porque no son comerciales. No es comercial tener un programa del Ministerio de Educación o de la Biblioteca Nacional. Hay que verlo y sentirlo desde otro angulo. Por supuesto que va a tener nombres, figuras, conductores que a la gente le gusta escuchar y seguir. Va a tener a muchos conductores que son representativos como Graciela Borges que refleja el mundo del cine y los actores, tiene a Felipe Pigna que hace historia y tiene también a Sandra Mihanovich y tiene mucho deporte. Es una radio que tiene que reflejar la argentinidad.