Confirmaron el primer caso de coronavirus en Argentina: trasladaron el paciente a otra clínica

Después de varias falsas alarmas en el aeropuerto de Ezeiza y de más de 35 casos sospechosos que arrojaron resultados negativos, este martes se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Lo comunicó oficialmente el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una conferencia de prensa sorpresiva, que convocó con pocos minutos de anticipación para las 15 horas. El paciente afectado tiene 43 años y contrajo el virus en el exterior. Se encontraba aislado en la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte. Más tarde, fue trasladado al Sanatorio Agote, del mismo grupo médico.

«Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en el país. Es un paciente importado, que viene de Italia, estamos trabajando, como desde el primer día, cumpliendo con todos los protocolos», destacó González García durante la conferencia de prensa que se realizó en el Ministerio.

Si bien en un primer momento se dijo que el paciente se encontraba en la clínica y maternidad Suizo Argentina después detallaron que, en realidad, estaba alojado a pocos metros de allí, en la guardia del Swiss Medical Center de Barrio Norte, sobre avenida Pueyrredón 1443. La aclaración, de que no es el mismo centro y que no existe «conexión edilicia», se realizó a raíz de la angustia de muchas familias que tienen a sus bebés recién nacidos en esa maternidad. Cerca de las 20.30 decidieron trasladarlo al Sanatorio Agote, donde quedó internado en una habitación.

Así fue el traslado del paciente internado por coronavirus desde la clínica Swiss Medical Center al Sanatorio Agote. Foto Gentileza TN

El hombre que, según pudo averiguar Clarín, vive solo en Puerto Madero, había estado entre el 19 y el 21 de febrero en Milán, y entre el 22 y el 29 del mismo mes en otras ciudades de Italia. También había visitado la ciudad de Barcelona, en España. Regresó al país este domingo, fecha en la que realizó la consulta médica luego de tener fiebre, tos y dolor de garganta.

«El señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades. Permanece internado. Estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia del norte. Es un pasajero que viajó en primera clase«, agregó González García. Este último dato no es menor ya que limita eventuales contagios.

El ministro aseguró, además, que el hombre completó el formulario que solicitan las autoridades sanitarias en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. «Muchas veces ni el propio enfermo, que fue colaborativo, lo puede determinar. Ni bien sintió un síntoma recurrió a un establecimiento privado», sostuvo.

Luego, intentó llevar calma a la comunidad: «Hay una cuestión de miedo en la sociedad que está sobreactuada. Entiendo que nadie esté tranquilo pero es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación, que todavía no la tenemos acá, que vamos a luchar para que no se disemine. Vamos a tratar de que no se generalice«.

Desde hace una semana, el Gobierno aumentó los controles a pasajeros que llegan en los 12 vuelos directos semanales que vienen de Italia, algunos por Alitalia, como el del primer argentino infectado, y otros de Aerolíneas Argentinas. Hasta el momento, no anunciaron nuevas medidas. En la Ciudad, como parte del protocolo, cuentan con «consultorios de febriles» que son salas independientes a las que derivan a todos aquellos que lleguen a la guardia de algún hospital público con fiebre.

Según Sanidad Aeroportuaria, se le tomó la temperatura cuando ingresó al país, a las 8.20 de la mañana del domingo. En ese momento, no tenía fiebre. Recién a la noche su cuadro se agravó y se acercó por sus propios medios a la clínica.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, flanqueado por su par de la Ciudad, Fernán Quiros, y por la secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti. (Fernando de la Orden)

En el centro de salud “se implementó el protocolo no habiendo tenido contacto con otros pacientes en sala de espera”. “Se tomaron las muestras y se lo aisló en una habitación. Este mediodía tuvimos la información del positivo», detalló el ministro de Salud de la Ciudad, Hernán Quirós, quien remarcó que siguen «en etapa de contención».

