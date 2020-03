Pichetto le respondió a los dinosaurios del PJ: “Me echan de un lugar del cual ya me había ido”

“La historia está llena de estos casos. Esto no me produce ninguna alteración emocional. Ratifico que no me equivoqué al construir con muchos compañeros del justicialismo y con parte de la sociedad un nuevo espacio democrático que abarque a la centro-derecha en la Argentina”, abundó el ex senador que, según subraya, dejó de pisar el PJ cuando se asoció en el 2017 a Unidad Ciudadana, el frente que construyó CFK y el núcleo duro del kirchnerismo.