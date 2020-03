«Hasta aquí hemos llegado»: La UCR no quiere darle los súperpodores de los que goza Insfrán al Gobierno de Santa Fé

“Este presupuesto es testimonial, es un dibujo para cumplir con las formalidades porque en realidad le permite al Poder Ejecutivo reasignar partidas a su antojo y hacer lo que quiera con los fondos públicos. El justicialismo aunque no tenga más los dos tercios, si quisieran modificar una partida presupuestaria lo único que tiene que hacer es mandar un proyecto de ley y pedir que se apruebe la readecuación de la partida, pero no, prefieren darle súper poderes al gobierno para que hagan con los fondos lo que les venga en gana”, cuestionó la hoy ex diputada provincial Antoella Maglietti, que igual que Mirna Milonas estuvieron toda la sesión, dieron el debate, resistieron y votaron en contra los superpodes, no se fueron a merendar plácidamente a la hora del debate, ni se escaparon a hora de votar, sin embargo Antonella no tuvo la suerte de ser reelecta, como la tuvo la cuestionada Noelia Luna pese a la resistencia de propios y extraños y a la cantidad de valiosas y destacadas mujeres radicales que integran su espacio la Red Solidaria.

Noelia Luna fue reelecta en su banca -igual que la ignota diputada Tassel de Clorinda- en representación de la Juventud Radical y por el cupo femenino, lamentablemente en sus casi inexistentes labores no han hecho honor ni a la gloriosa juventud ni al conquistado cupo femenino.