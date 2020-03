Se realizó en la UNaF una jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer

8

Este lunes 9, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y la agrupación «No Docentes Unidos» llevaron a cabo una jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La misma tuvo lugar en la Sala de Conferencias «Rectores de la UNaF» y se centró en la temática «género y violencia», enmarcada en la Ley Micaela (N° 27.499). La disertante fue la Dra. Laura Décima, diplomada en Derechos Humanos de la Mujer, en Defensa Internacional de la Mujer y en Derechos Humanos en el Siglo XXI.

Asistieron el rector de la UNaF, Esp. Augusto Parmetler; el vicerrector Ing. Sánchez; la secretaria académica, Dra. Mónica Daldovo, decanos y vicedecanos, secretarios generales, la subsecretaria de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, Prof. Griselda Correa; el subsecretario de Comunicación Social, Prof. Luis Torres, docentes, no docentes, estudiantes, entre otros.

En ese marco, el rector Parmetler resaltó que «esto es la Universidad, ya que a partir de que se generan ciertas condiciones quienes toman la posta de la organización son los docentes, en este caso, que están acompañando y tomando mucha conciencia de lo que es la vida política de la Universidad, en el buen sentido».

Ello se denota, por ejemplo, «en la adhesión a la Ley Micaela y cuando hablamos de que hemos realizado un protocolo que tenemos que cumplir, ya que una de las patas es no solamente atender a aquellas personas que son víctimas de la violencia, sino que además es dar capacitaciones para la toma de conciencia de la situación que se está viviendo y lo que se vivió».

«Tenemos una historia bastante cruel y siguen existiendo muchos casos de violencia, por lo que la idea con la Ley Micaela y el aporte de la comunidad, en este caso de los no docentes, es tratar de proteger, cuidar y que la gente tome conciencia de que estas cosas no deben volver a ocurrir».

Por su parte, la subsecretaria Correa explicó que «este encuentro es el primero de una serie de conferencias, donde la temática es género y violencia, lo cual está enmarcado dentro de la Ley Micaela, a la que la Universidad adhirió ya con la firma del rector Parmetler a principios del año pasado».

Apuntó que «lo que se busca es hablar sobre qué es género, qué es feminismo y sobre todo aclarar los diferentes circuitos que tiene la violencia. Como decimos siempre, la violencia no sólo es física, existe la violencia laboral, psicológica y económica, con lo cual es fundamental la prevención».

«Siempre estamos viendo en la tele o en los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con los femicidios, que es muy lamentable, porque siguen sucediendo –advirtió-. Pero no podemos salir siempre en marchas a lamentarnos, la idea es la prevención y creemos nosotros que con la difusión de la ley, hablando sobre los diferentes tipos de violencia, diciendo a qué lugares se puede acudir cuando uno es víctima o cómo podemos sanar de estas situaciones vamos a lograr la tan ansiada prevención».

Perspectiva de género

A su turno, la disertante Dra. Décima explicó que «este proyecto se enmarca dentro de la Ley N° 27.499 conocida como Ley Micaela, ya que lleva el nombre de Micaela García, víctima de un femicidio».

Luego del asesinato de la joven de 21 años en Entre Ríos «lo que se hizo fue impulsar una ley de capacitación obligatoria en materia de género para los funcionarios e integrantes de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial», apreciando que «se trató de una decisión política muy acertada porque en este caso Sebastián Wagner (el femicida) estaba previamente cumpliendo una condena de 30 años por dos abusos sexuales y en el momento de asesinar a Micaela él tenía autorizadas salidas transitorias».

«Justo en ese momento de las salidas transitorias termina abusando y matando a Micaela, por lo que se cuestionó el accionar del fiscal. Entonces, lo correcto hubiera sido que ese fiscal hubiese tenido perspectiva de género y entender que si bien darle la libertad transitoria enmarcaba dentro de lo que es el Derecho Procesal Penal y lo que dice la legislación vigente, no correspondían (las salidas) si aplicamos una perspectiva de género, sabiendo que estamos hablando de un abusador que tiene un perfil reiterado, con lo cual para prevenir este tipo de situaciones no se le debería haber otorgado la libertad transitoria», pormenorizó.

Precisó a su vez que durante la charla desarrollada en la UNaF «hablamos sobre los alcances de esta ley, porque en sí la norma lo que establece es la obligatoriedad de la capacitación y su importancia, pero también da un marco muy importante, ya que nos dice que el órgano rector de esta ley es el Consejo Nacional de la Mujer».

En resumen, «lo que hicimos en la Universidad fue un encuentro de reflexión y sensibilización para la introducción de la perspectiva de género».

Finalmente, el consiliario no docente Walter Benítez, de la agrupación No Docentes Unidos, remarcó que «realizamos una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y se enmarcó en un pedido que hicieron las compañeras y los compañeros no docentes. Se trata de un trabajo que se viene realizando ya desde el año pasado con distintas actividades».

Refirió que la conferencia de la Dra. Décima se trató de una charla introductoria de un ciclo que incluirá cinco módulos de capacitación que se irá desarrollando a lo largo del año para los no docentes.

«Es algo muy importante porque hay que saber realmente de qué se trata la Ley Micaela», marcó, poniendo en valor la nutrida concurrencia que registró el evento: «Nos sorprende y gratifica la cantidad de gente que acudió a la charla, hubo más de 200 inscriptos y eso es todo un mensaje de los compañeros y las compañeras», cerró.

