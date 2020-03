CORONAVIRUS: Basualdo consideró como una gran irresponsabilidad del Gobierno el multitudinario Bingo celebrado en Pirané

279

Si bien todavía no hay ningún caso confirmado en nuestra provincia, como autoridades comunales no podemos estar ajenos a lo que viene pasando en otras partes del mundo y más sabiendo que en ciudades vecinas como resistencia y Asunción existen casos confirmados del virus, expresó el concejal radical de la ciudad de Pirané Walter Basualdo.

Lo qué pasó ayer tanto con el Bingo, como con las miles de versiones que surgieron por la llegada de la Dra. Camaratta, proveniente de Europa, es muestra clara de que hay que tomar esta cuestión un poco más enserio, principalmente respetar las medidas de prevención que se vienen promoviendo desde distintas partes del mundo y nuestro propio gobierno nacional y algunas provincias que en forma autónomas tomaron sus propias medidas preventivas con antelación, reflexionó Basualdo.

Como representantes de nuestra comunidad es nuestra obligación informar y transmitir tranquilidad a la sociedad, pero también cuidarlos, dar el ejemplo, haciendo respetar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus como ha ocurrido desgraciadamente en Italia, no se puede minimizar una cuestión cómo está, que hasta el momento no tiene una cura específica, llevando adelante la organización de un evento público multitudinario al que concurrieron cientos de personas de distintas localidades, cuando en todos lados se está bregando para que las personas hagan lo posible por mantenerse en sus casas, considero que esto fue una gran irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales, y espero que no tengamos que lamentar absolutamente nada, remarcó Walter Basualdo.

