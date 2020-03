Molinas aseguró que “para los virus no hay barreras” y reclamó responsabilidad y respeto del Gobernador frente a la crisis

13

La diputada provincial de la UCR Mirna Molinas, respaldó las medidas adoptadas por el Gobierno, se puso a disposición en el marco de esta situación de pandemia mundial, aseguró que “la salud de la población está por encima de cualquier diferencia ideológica”, pero objeto el mensaje mesiánico del gobernador difundiendo por cadena provincial asegurando que “Formosa es una barrera epidemiológica infranqueable”, más cuando fue pronunciado en el mismo discurso institucional en que destrató como “indignos, rastreros e irresponsables” a los dirigentes de la oposición, por lo que la legisladora le reclamó “responsabilidad y respeto Gubernamental frente a la crisis”.

Con 44 personas en cuarentena por síntomas del COVID_19 y 510 casos confirmados de Dengue, según datos oficiales, de que Barrera estamos hablando?

No se trata de subestimar el peligro, ni de sobrestimar nuestra realidad, menos es momentos de enviar mensajes totopoderosos que hagan bajar la guardia a la población, mucho menos de dividir e insultar a nadie, es hora de estar juntos y alertas, impulsando todas las medidas en tiempo y forma que conduzcan a evitar consecuencias mayores para la salud pública”, expresó Mirna Molinas.

En está situación de emergencia, si reconocemos nuestras limitaciones y abandonamos el relató mesiánico, puede fortalecernos como provincia

Hoy tiene que primar la madurez política, y el compromiso social solidario, está situación de emergencia si reconocemos nuestras limitaciones y abandonamos el relató mesiánico puede fortalecernos como provincia ayudarnos a frenar el coronavirus, sin olvidarnos de la problemática que –aunque lo oculten- generan el Dengue y el Sarampión en nuestra provincia, reprochó la legisladora radical.

No podemos ser una barrera epidemiológica teniendo la mayor extensión de frontera con países vulnerable y sistemas sanitarios endebles, conexión directa con el aeropuerto de Asunción vía de entrada a nuestro país de todos los viajes a las zonas de riesgos del mundo. La mayoría de los infectados en la región pasaron por Formosa, luego de su arribo del aeropuerto Petirosy del Paraguay, significó Molinas.

No podemos ser una barrera infranqueable epidemiológica con hospitales sin remedios ni insumos y en muchos casos sin equipamientos ni médicos en el interior provincial, menos aún con la mayoría de la población sin agua potable ni cloacas, aseguró Molinas.

Dejar de usar a los docentes como cocineros, porteros y personal de limpieza

La diputada Molinas pidió la suspensión de actividades y la obligatoriedad de concurrencia de todo el plantel docente en establecimientos escolares, «la experiencia de lo que se vive y se hace en otros países nos marca el camino, se requieren acciones concretas, rápidas para ir un paso adelante no uno atrás como ocurre en la actualidad».

¿Qué más está esperando el Ministerio de Educación?, dijo Molinas al solicitarle que haga lo que hay que hacer, no son horas de disciplina ni adoctrinamiento partidario ni de especulaciones.

En el Chaco ya hay un muerto por coronavirus muchos que pasaron por nuestra provincia con síntomas y un niño de 4 años infectado cuando nos decían que a los niños los afectaba en menor medida, también decían que el virus no resistía el calor, en las últimas semanas nosotros y el Chaco tuvo temperaturas cercanas a los 40° y eso no impidió los contagios, resaltó Mirna Molinas.

Molinas también solicitó que el señor gobernador Gildo Insfran destine todos los recursos posibles al sistema de salud pública, que reconozca el estado crítico en que se encuentra el sistema y asuma que no está preparado para contener los efectos de esta pandemia en el área de la ciudad capital y mucho menos en el interior provincial, indicó.

Ni hablar si se presentan pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que demanden respiración mecánica, no hay kits para proteger a los profesionales de la salud, en verdad no hay tantas cosas señor gobernador que le pido que no espere ni un segundo más para abandonar el relato y las declaraciones mesiánicas y todopoderosas, exhortó Mirna Molinas.

