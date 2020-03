Novaresio: No son necios, son hijos de puta

El necio es terco, porfiado, no sabe y se resiste a saber lo que debería saber. Hay hasta un espacio menor de esa ignorancia que puede atribuirse a aquello o aquellos que lo rodean. No comprendió del todo por falta de información. No pudo ver lo que no se mostró del todo. No sé. Algo ajeno le impidió tomar nota. El hijo de puta es un doloso actor del mal con alta probabilidad de disfrute por ese mismo mal cometido.