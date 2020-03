Para Beto Aranda “es lamentable la auto prorroga de mandato de las actuales autoridades de la UCR”. Aunque ya no les extraña nada de ellos

43

230 Visitas totales, 230 Vistas de hoy.

El prestigioso abogado constitucionalista, referente de la cultura y dirigente histórico del partido de Alem e Yrigoyen Dr. Beto Aranda, ante la noticia de la suspensión de las internas y la auto prórroga de los mandatos de las actuales autoridades partidarias de la UCR, en medio de la pademia del Coronavirus, ante la consulta de la prensa expresó:

En medio de la pandemia del Coronavirus, a quien le puede importar las mezquindades de nuestras internas partidarias?

“He leído eso en algunos medios pero como me hallo un poco retirado de la militancia partidaria activa no conozco en detalle lo sucedido…”, indicó el referente radical.

No me extraña nada de ellos, ya que siempre han estado ajenos a las aspiraciones de la sociedad y preocupados por sus cargos y nada más

Mirá También:

No obstante sostengo que dada la situación social extraordinaria por la que estamos atravesando a causa de la pandemia del Coronavirus, a quien le puede importar nuestras internas partidarias y me parece muy lamentable y desafortunada la decisión de autoprorrogarse los mandatos de las actuales autoridades, aunque en realidad no me extraña nada ya que siempre han estado ajenos a las aspiraciones de la sociedad y preocupados por sus cargos y nada más.

La UCR es hoy un partido prácticamente vacío y carente de vocación de servicio y ya casi sin afiliados.

Mirá También:

“Hay que desensillar hasta que amanezca”

Consultado sobre qué deberían hacer las autoridades partidarias, respondió: “creo que lo mejor que pueden hacer es dar un paso al costado, dejar todo cómo está o ponerse al lado de la gente a trabajar y ayudar en este tremendo desafío de evitar los graves efectos de esta pandemia mundial. Hay que desensillar hasta que amanezca -gráfico- y luego, después que pase y todo vuelva a la normalidad, sentarse y ver sensatamente cómo se sigue y como se avanza en la renovación y el recambió partidario, pero definitivamente las reelecciones indefinidas, el asumir poderes extraordinarios, las autoprorrogas indefinidas de mandatos, no son el camino para nadie”.

Ponerse a discutir hoy si sigue o entrega el mandato a otro, genera el total rechazo en la sociedad

Creo que ponerse a discutir en estos momentos si sigue uno o se le entrega el mando al otro a nadie le importa, es más, creo que genera un total rechazo en la sociedad ante esta circunstancia.

Por ahora la prioridad es otra cosa, debemos salir de esta desgracia todos juntos y ya habrá tiempo para estas minucias.

Me pregunto en qué puede cambiar para bien o para mal de nuestra sociedad si en la UCR se van unos y vienen otros… en nada, absolutamente nada y qué mal o bien puede generar eso en la institución partidaria, nada.

Así qué hay que pedirles a los unos y a los otros que ayuden para que todos juntos y de acuerdo a nuestras respectivas responsabilidades como ciudadanos y dirigentes políticos tengamos un comportamiento en sintonía con la sociedad toda…” concluyó

Comments

comments