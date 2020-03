Hace 2 años la UCR, consideraba “aberrante, anticonstitucional, antiética” la PRÓRROGA DE MANDATOS del Consejo Profesional de la Abogacía

3

182 Visitas totales, 182 Vistas de hoy.

El 22 de marzo del 2018, la Unión Cívica Radical, todos sus legisladores y partidos aliados salían a condenar sin piedad la aberrante pretensión “antidemocrática, anticonstitucional antiética” de la mesa directiva del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, de PRORROGARSE –a través de un mamarracho jurídico, de una asamblea y de la modificación legislativa de la Ley N° 936 que rige el CPA– los mandatos de sus autoridades y de la Comisión de Jóvenes Abogados.

Más allá de los abundantes y sólidos fundamentos jurídicos, éticos, constitucionales y democráticos, con la que se ametralló la auto prorroga de mandatos, intentamos rescatar solo algunas de las más representativas definiciones sobra lo que significa en democracia, las ilegitimas prorrogas de mandatos.

MAGLIETTI de la UCR: “No podemos vivir en una sociedad donde a alguien se le antoja prorrogarse sus mandatos”.

“La prórroga de mandatos, impide el derecho democrático a elegir o ser elegidos de los matriculados, y además de ser inconstitucional, viola los derechos republicanos de los matriculados, y quebranta los principios de periodicidad y alternancia. Estamos sentando un precedente muy grave prorrogando los mandatos de gente que debe ser elegida por el voto de los asociados”, dijo la Diputada Antonella Maglietti, miembro informante del Bloque del Frente Amplio Formoseño.

RAMIREZ del PRO: No hay democracia sin sufragio. El pueblo gobierna a través de los representantes que elige

Pocas veces visto una decisión tan aberrante, antidemocrática, falta de ética y anticonstitucional de una persona que al frente de una organización de carácter público estatal, la cual fue elegida por sus asociados y/o matriculados, pide que le prorroguen no por medio del sufragio en forma democrática como debe ser elegido y de la forma que fueron elegidos”, cuestionó el diputado de Juntos Por el Cambio PRO Enrique Ramírez.

PEÑA del MID: La atrocidad se querer eternizarse en el poder

“En clara violación a normas constitucionales, pretenden las actuales autoridades, pasar por alto las normas del debido proceso, para impedir que se convoque a elecciones, autoprorrogandose ilegalmente el mandato, solicitando atribuciones para retener los honorarios profesionales, como herramienta de sometimiento a los colegas que ejercemos la profesión de manera liberal”, manifestó entonces el abogado macrista Sebastián Peña.

Entre gallos y medianoche, se llevan por delante cuanta norma constitucional existe

Y si en la casa de quienes juramos ejercer la profesión en defensa de los derechos ocurren estas atrocidades, que nos espera como sociedad, advirtió hace dos años el joven letrado hoy del PRO.

ANDRAUS PJ: “Seamos libres de elegir nuestras autoridades”

No me sorprendió, me produjo vergüenza e indignación la resolución del Consejo Directivo del Consejo Profesional de la Abogacía de prorrogarse el mandato sin realizar elecciones.

Esto me trajo a la memoria una frase que dice: “El miedo a la Libertad crea el orgullo de ser esclavo”. Seamos libres de elegir a nuestras autoridades colegas”.

Gladys Bobadilla: La prórroga hace languidecer la democracia

En mi carácter de abogada del Foro local quiero expresar mi dolor que, entiendo, refleja el dolor de muchos colegas que vieron languidecer la democracia en la casa del Pueblo (la Legislatura), símbolo de la Democracia, el jueves 22 de marzo del corriente año …cuando los diputados del PJ salvo la Dra. Andraus y Bogado a quienes felicito, nos cercenaron a los abogados el derecho de votar a las autoridades de nuestro consejo prorrogándoles su mandato sin elecciones, opinó la prestigiosa abogada María Gladys Bobadilla.

Con gran soberbia creen ser los únicos capacitados para solucionar la crisis por ellos generada

Las autoridades del Consejo, con gran soberbia creen ser los únicos capacitados para solucionar la crisis por ellos generada, cuando nadie puede alegar su propia torpeza.

Aberración Jurídica

Comunicaremos esta aberración jurídica a la FACA , a los otros consejos y colegios de abogados y a los medios nacionales para que el país sepa que en Formosa languidece la democracia. Y si entrara en vigencia, plantearemos su inconstitucionalidad en la Justicia que esperemos no languidezca también, aseguró la doctora Bodadilla en una extensa Columna de Opinión publicada en Prensa Libre.

COSTAS: La prórroga impide el ejercicio democrático

“También denunciamos algo que es mucho más grave a nuestra condición de ciudadanos porque impiden directamente elegir o ser elegidos en nuestro propio Consejo ya que directamente han prorrogado los mandato de las actuales autoridades del consejo y han impedido o pretenden impedir el ejercicio democrático de elegir quienes van a ser los encargados del control de la matrícula y en definitiva de la defensa de los profesionales del derecho», cuestionó el abogado formoseño”, aseguró el doctor Manuel Costa luego que junto a un grupo de abogados independientes se reunieran en el Chaco con el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano.

«El Poder Ejecutivo provincial está asumiendo un gran costo político completamente innecesario, y dando un muy mal mensaje hacia la institucionalidad porque realmente pretender prorrogar mandatos de un concejo profesional por una ley, y eso es muy grave y le hace muy poco favor al espíritu democrático y republicano que debería regir en nuestra vida como sociedad», cerró entonces el abogado Radical Manuel Costa.

DAVIS: Son Infames traidores a la patria, los cómplices de las autoridades de Facto que se prorrogan los mandatos

La prórroga de mandatos convierte en infames traidores, a los cómplices que conceden a las autoridades del CPA FSA., facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los abogados queden a merced de algún gobierno o de algunos de sus personeros”, disparó el en abogado Juan Eduardo Davis.

“En este sentido digo que la prórroga de mandatos es una medida arbitraria, reñida con el régimen republicano y democrático, al prologarse “en forma ilegítima” sus mandatos impidiendo un elemental derecho como el derecho al voto, son autoridades de Facto por resoluciones trasnochadas inconstitucionales, atentatoria de toda democracia”, que sólo busca convertir en súbditos a los afiliados, aseguró Davis.

“En Formosa con la tiranía feudal todos los viejos vicios han reverdecidos”

Los nuevos feudales, se prorrogan de facto los mandatos y nos niegan el voto, todo para otorgarse facultades extraordinarias y súper poderes para continuar en los cargos sin legitimar con el voto la continuación de sus mandatos, para lograr la sumisión o sometimiento a la tiranía provincial. Que más razones necesitamos para desafiliarnos de esta organización ilegitima que nos agrupa, concluyó Juan Eduardo Davis refiriéndose al Colegio de Abogados.

Comments

comments