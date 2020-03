COVID-19: Instituto Malbrán notificó que es negativo el único caso sospechoso de Formosa

6

Un nuevo parte informativo sobre la situación del coronavirus en el territorio formoseño brindó este miércoles 25 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19), confirmando que el Instituto Malbrán notificó como negativo el único caso sospechoso existente en la provincia de Formosa.

Además, se informó que ya están nuevamente disponibles los formularios online para obtener los Certificados de Excepción a la Circulación Restringida COVID-19, los cuales incorporaron mayores requisitos, con vinculación a las bases de datos de la AFIP, la Dirección General de Rentas y el Registro Nacional de las Personas, entre otros, y más medidas de seguridad en la impresión.

“En relación al único caso sospechoso que informáramos en los días previos, hemos sido notificados por el Instituto Malbrán que los resultados de sus análisis dieron negativo a coronavirus”, indicó el ministro de Gobierno, el doctor Jorge Abel González, quien estuvo acompañado por el ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología y del Hospital Central.

A su vez, el titular de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo señaló que “informamos a la población que ha cambiado la situación epidemiológica ante la confirmación -por parte del Ministerio de Salud de la Nación- de circulación comunitaria del coronavirus en la República Argentina”.

Atento a ello, “hemos actualizado el protocolo provincial considerando personas con aislamiento obligatorio preventivo bajo protocolo a aquellas que provengan de cualquier país del extranjero o de provincias con circulación comunitaria. Ante esta nueva situación epidemiológica, se intensificarán los controles sanitarios con medidas que se irán informando a la población”.

Además del aislamiento social preventivo y obligatorio que debemos hacer todos los formoseños, en la provincia hay 680 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario bajo control por parte de la Policía provincial y de los agentes de nuestro sistema de salud”, precisó el funcionario.

En el interior provincial son 285 las personas en esta condición y 395 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 48 personas en el día de la fecha por cumplimiento de la cuarentena.

Puntualizó que este martes 24 “ingresaron a la provincia 369 personas y 286 vehículos, de los cuales 92 eran camiones de carga exceptuados de la circulación restringida por la normativa legal para garantizar el abastecimiento de la población”, marcando que “ninguna de las personas controladas presentó síntomas compatibles con coronavirus”.

Desde Colombia

“Tenemos la firme decisión de proteger a todos los formoseños, por eso en la noche del martes 24, al regresar un contingente de formoseños repatriados desde Colombia, los mismos fueron derivados a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) para su evaluación y fueron alojados en un hotel, a los fines de garantizar su adecuado aislamiento preventivo”, acentuó el ministro González. “Ninguno de ellos presenta síntomas compatibles con coronavirus y la medida tomada es de carácter preventivo”, apuntó.

Asimismo, pormenorizó que “fueron controladas 3.455 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia en todas las localidades”, agregando que “fueron detenidas 229 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se secuestraron, además, 19 canoas en diferentes lugares de la costa del río Bermejo”.

Certificados de excepción

“Con relación a los certificados de excepción a la circulación restringida, informamos que los mismos ya se encuentran nuevamente disponibles en línea”, consignó el doctor González.

Cabe resaltar que pueden gestionarse en: https://www.formosa.gob.ar/formularioedecreto297

“Hemos incorporado mayores requisitos, con vinculación a las bases de datos de la AFIP, la Dirección General de Rentas y el Registro Nacional de las Personas, entre otros”, explicó el funcionario, mencionando que también se sumaron medidas de seguridad en la impresión de los certificados.

Según se puntualizó, existirán tres categorías distintas: los certificados para organismos públicos y fuerzas de seguridad, que serán tramitados por cada organismo; los correspondientes a empresas, que incorporan datos del empleador y del empleado, así como lugares, días y horarios donde deben prestar servicios; y los correspondientes a particulares y monotributistas, con mayores requisitos a los certificados anteriores.

“Sabemos que comprenderán que, ante la irresponsabilidad de unos pocos, estas medidas son las adecuadas para protegernos entre todos –subrayó el ministro González-. Todos somos testigos de cómo la situación epidemiológica del país cambia día a día a partir de la difusión masiva por los medios de comunicación”.

Categórico, recalcó que “nosotros debemos cuidar a Formosa y a los formoseños y las formoseñas. Todos somos responsables. Por favor, cumplamos el aislamiento preventivo obligatorio. No circulen por las calles si no es estrictamente necesario. Confiamos en que, en nosotros, está la fortaleza para mantener al virus lejos de nuestros hogares, y no olvidemos que, como pueblo de fe y esperanza, en Formosa no se rinde nadie”, finalizó.

