La Defensoría del Pueblo denunció a las Cadenas de Supermercadoss por especular y no cumplir con los precios máximos. “No todo lo que tiene precio es tan barato”

Gialluca advirtió que “ha llegado la hora de terminar con los vivos y especuladores de siempre”. Informó que en los controles de supermercados y comercios se han detectados abusos y remarcaciones ilegales de precios. Pidió la intervención de la AFIP Formosa. Se olvidó de requerir que el Ministro de Gobierno deje de hablar pavadas y de hacer vedetismo mediatico.

Los empresarios no tienen voluntad real de acompañar a los consumidores formoseños”

En el día de la fecha, fiscalizadores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario, llevaron adelante una serie de controles para observar al cumplimiento de los “Precios Máximos de Referencia de Alimentos y Productos de Higiene”, y retrotraerlos precios al 6 de marzo tal como lo estableció el Ejecutivo Nacional y que además que abastezcan a los consumidores como corresponde.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, denunció que “el Presidente de la Capymef, Fabian Hryniewicz, junto al Presidente de la Comisión de Supermercados, Carlos Alejandro Werlen, no tienen voluntad real de acompañar a los consumidores formoseños”.

Ha llegado la hora de terminar con los vivos de siempre y con los especuladores

Ha llegado la hora de terminar con los vivos de siempre y con los especuladores y para ello ya hemos pedido también, -urgente intervención a la Delegación de la AFIP de Formosa y Nación “para que procedan a realizar estrictos controles de precios en supermercados y locales comerciales, frente a las medias especulativas que algunos llevan adelante en nuestra provincia, ya que la idea es que todos respeten los precios máximos y que no haya faltante de productos”.

Una de las cadenas de supermercados de capitales locales no solamente que no cumple con los precios máximos, sino no están abasteciendo las góndolas como corresponde

Ya hemos detectado que una de las cadenas de supermercados de capitales locales no solamente que no cumple con los precios máximos de referencia, sino que también no están abasteciendo las góndolas como corresponde y esto constituye un delito, por lo cual la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Usuario, procederá a labrar las actas pertinentes y se continuaran con los tramites de rigor.

La cadena de supermercados, pone un precio en el Circuito 5 y otros en sus demás locales

Desde la Defensoría del Pueblo también denunciaron que esta cadena de supermercados de capitales locales, “poseen una diversificación de precios de acuerdo a sus sucursales y así a idénticos productos, les colocan un valor en el circuito 5 y otro distinto en sus locales del centro”.

En La Nueva Formosa que tampoco respetan los precios máximos de referencia y se están aprovechando de que los vecinos no pueden venir al centro

Gialluca dijo también que hemos detectados supermercados y comercios de la zona del Barrio La Nueva Formosa que tampoco respetan los precios máximos de referencia y se están aprovechando de que los vecinos no pueden venir al centro, por las restricciones de circulación existentes, y en consecuencia deben pagar precios abusivos, por lo que también serán multados y en su caso si corresponde clausurados.

Se agregó también que las cadenas de supermercados de capitales extranjeros, presentan algunas irregularidades y por lo tanto con cada acta de infracción se iniciara el procedimiento pertinente.

En el interior los Intendentes son los responsables de controlar los abusos de sus comerciantes

En la capital es el Director de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Dr. Jorge Tarantini, el encargado de poner orden y relevar los precios de frutas y verduras del mercado frutihortícola

Se señaló que, en las principales localidades de nuestro interior provincial, son los Intendentes quienes deben exigir a los supermercados y comercios que se encuentran dentro de su ejido municipal que cumplan con los precios máximos de referencia y que no haya desabastecimiento, siendo el Director de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Dr. Jorge Tarantini, quien se encuentra abocado a poner orden y relevar los precios de frutas y verduras del mercado frutihortícola.

Por ultimo a todos los usuarios y consumidores se les informo que la Defensoría del Pueblo durante estos días a puesto como medios nuevos de contactos las siguientes líneas de celulares con WhatsApp *3704- 365924 *3704-259358 * 3704-073359 , más los correos electrónicos: denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y los formularios web: http: //2015.defensoriaformosa.gob.ar/formulario-de-contacto/ ; para todo el territorio provincial.

