“La insensibilidad de Zorrilla pone en riesgo la salud de los docentes”, denunció Voz Docente

El Secretario General de Voz Docente Manuel Pereyra, manifiesto su preocupación por el accionar del Ministro de Educación de la Provincia , Dr. Marcelo Zorrilla , por “poner en riesgo” la salud de los maestros formoseños al obligarlos a concurrir a las escuelas a brindar el servicio nutricional y , en el interior , ordenarles que distribuyan la tarea a sus alumnos casa por casa.

La situación de riesgo se mantiene dada la intransigencia y la insensibilidad de la autoridad educativa provincial, que no reconoce el peligro que corren los trabajadores de la educación en las actuales circunstancias.

Zorrilla actúa como si Formosa y los Docentes fueran inmune a la pandemia del coronavirus que conmociona al mundo entero

Contra el pedido realizado oportunamente por los gremios locales, el ministro Zorrilla ha decidido mantener los comedores escolares tal y como venían funcionando, esto es, abiertos normalmente, como si Formosa fuera inmune a la pandemia del coronavirus que conmociona al mundo entero.

No se conoce, en este sentido, ninguna medida de prevención más que aquellas que deciden tomar nuestros colegas por su propia cuenta al momento de salir de sus casas para dirigirse a las escuelas que brindan el servicio nutricional.

La manera en que funcionan tradicionalmente los comedores escolares son un peligro para los docentes y para los alumnos

Cabe acotar que en todo este tiempo, desde que se declaró la emergencia sanitaria por la explosión del Covid-19, la cartera del sector no ha buscado, o no ha encontrado, una alternativa al funcionamiento tradicional de los comedores escolares, que hoy representa un peligro no sólo para los docentes sino también para los alumnos que concurren a los distintos establecimientos a recibir dicho servicio.

En el interior donde el servicio de internet es deficiente, Zorrilla obliga a los docentes a repartir casa por casa la tarea escolar a sus alumnos

Pero hay algo más grave aun y está ocurriendo en las localidades del interior de la provincia donde el servicio de internet es deficiente o los alumnos no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para recibir satisfactoriamente la educación a distancia. El Ministerio de Educación obliga a los docentes de esas comunidades a repartir casa por casa la tarea escolar a sus alumnos, lo cual constituye, además de un despropósito, una contradicción dentro del propio gobierno, ya que la policía que encuentra a esos docentes en la vía pública los para, los interroga y les recuerda cada instante que deben mantenerse en aislamiento obligatorio.

La salud es un derecho humano fundamental que hoy está en riesgo dentro de la familia docente por la intransigencia y la insensibilidad de un funcionario

Por “poner en riesgo la salud” de los docentes formoseños, el Profesor Carlos Toloza , Vocal de la Confederación de Educadores Argentino – CEA- ha denunciado al ministro de Educación, Alberto Zorrilla, ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, con la esperanza de que este organismo de la Constitución tome cartas en el asunto y adopte las medidas conducentes a velar por el derecho humano de nuestros afiliados y de los docentes en general.

La salud es un derecho humano fundamental que hoy está en riesgo dentro de la familia docente por la intransigencia y la insensibilidad de un funcionario que, o no está a la altura de las circunstancias, o todavía no ha tomado real conciencia del mal que acecha al planeta.

