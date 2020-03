En Formosa no hay novedades ni casos sospechosos de coronavirus, ni vedetismos ni show personales del Ministro

2

El hiper mediático ministro de Gobierno Jorge González y el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno llevaron adelante este sábado sábado 28 la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y sin los vedetismos ministeriales, sin afirmar exactamente lo contrario de lo que juró la conferencia anterior y sin sus divertidos show personales transmitidos en vivo y directo por la cadena provincial de medios públicos, se dedico a informar que en Formosa está todo bien, y no hay casos sospechosos de coronavirus.

Si bien extraño que no se desmienta a si mismo, que acrobáticamente no diga todo lo contrario de lo que afirmó antes, que no ataque a las redes sociales, que no se desboque con los medios independientes que le ganan en audiencia a los medios públicos que maneja su señora funcionaria que esta al frente dirección de Televisión y Contenidos Culturales de los medios locales, que no chismosee situaciones que él tiene la obligación de denunciar y evitar que pasen, y que no aproveche la bolada para hacer marketing y promoción del comerció donde habitualmente compra su señora en desmedro de todos los demás comerciantes formoseños.

Sin los efectos cómicos personales ni las guerras de egos con otras personas que no son de su agrado, por esta vez, se limito a informar que por estas tierras funciona la barrera epidemiólogica de que tanto se jacta el gobernador Gildo Insfran.

El paciente en observación de Ingeniero Juárez evoluciona favorablemente, sin presentar síntomas compatibles con coronavirus. Además, el caso sospechoso del parte anterior de una paciente con neumonía grave, se descarta coronavirus.

Todo bien. A sus casas

Las personas que habían regresado de Colombia y se encontraban aisladas en un hotel de esta ciudad, al no presentar síntomas compatibles con coronavirus, fueron autorizadas a volver a sus casas.

En la provincia existen 756 personas con cuarentena obligatoria, sometidas al protocolo sanitario en carácter preventivo y bajo normas de vigilancia epidemiológica. En el interior provincial son 290 las personas en esta condición, y 466 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 92 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.

