Bono de Anses: se confirmó la fecha de cobro del beneficio extra de $10.000

.Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.