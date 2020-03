Miserables son los políticos improductivos, los sindicalistas corruptos y los vagos que debemos mantener con nuestros impuestos, replicó un empresario (VER VIDEO)

24

Tras el anuncio del presidente de la Nación Alberto Fernández de extender la cuarentena obligatoria hasta la finalización de la semana santa, el primer mandatario decidió confrontar con los empresarios que despiden trabajadores, llamándolos “miserables“ desatando una polémica en la cual desde la oposición lo acusaron de ser el primer miserable por estar despidiendo por razones políticas a empleados públicos en plena pandemia y desde el sector empresarial las réplicas tampoco se hicieron esperar.

Señores políticos: los ciudadanos Argentinos no podremos continuar pagando sus exorbitantes sueldos Al no ser ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad y ni siquiera prestan un servicio

Primero se viralizó una Carta Abierta de los honorables ciudadanos Argentinos a los Señores políticos!, comunicándoles que por razones de fuerza mayor y a partir de mañana mismo, los ciudadanos Argentinos no podremos continuar pagando sus sueldos. Al no ser ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad y ni siquiera prestan un servicio, (no los hemos visto ni en hospitales, ni conduciendo camiones o ambulancias, ni siquiera reponiendo productos en Supermercados) les recomendamos que se guarden en sus casas hasta que pase esta crisis que tan mal vienen gestionado.

Una vez terminados todos los periodos de cuarentena ya analizaremos uno a uno si sus trabajos son necesarios y si estamos en condiciones de renovar sus contratos puesto que la ley nos ampara para no pagar sus sueldos por no poder pagar tampoco nosotros nuestros impuestos, que es de donde sacan sus salarios, dietas, tarjetas de crédito, pisos, mansiones, coches oficiales, etc. Atentamente los honorables ciudadanos Argentinos!

Miserable son los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, siendo improductivos, llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen, miserables son los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados que los siguen, a pesar de ver como se hacen multimillonarios

El empresario Oscar Arduch quien se desempeña en este rubro hace 45 años gravó un viseo para responderle al presidente y manifestarle la situación que atraviesa por esta grave crisis “en este tiempo pagué impuestos, sueldos, tuve empleados, pagué muchos juicios laborales y hace un momento me entero que nuestro presidente me llamó “miserable”, pero lo que no sabes Alberto, porque ya no te mereces mi respeto, es que antes que vos decretes la cuarentena, yo lo hice en mi empresa para cuidar a la gente que trabaja para mí, ya tomé un crédito con un interés aceptable para poder pagar los sueldos, con un interés aceptable, porque no tengo otra posibilidad, pero yo soy el miserable”.

Además expuso que entiende por miserable a los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, siendo improductivos, llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen, los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados que los siguen, a pesar de ver como se hacen multimillonarios con eso.

Miserable sos vos Alberto que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia, y miserables los jueces que se venden para proteger a los delincuentes que nos gobiernan

Alberto estás destruyendo a la gallina de los huevos de oro, porque somos nosotros los que trabajamos, los que producimos, los que te mantienen la tropa que permite estar en el poder

Continuó expresando “miserable sos vos Alberto que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia, y miserables los jueces que se venden para proteger a los delincuentes que nos gobiernan, Alberto estás destruyendo a la gallina de los huevos de oro, porque somos nosotros los que trabajamos, los que producimos, los que te mantienen la tropa que permite estar en el poder, con nuestro esfuerzo e impuestos estás pagándole a la tropa de descerebrados que se ocupó muy bien de crear el peronismo, porque consideran que nosotros los oligarcas que trabajamos todos los días de sol a sol tenemos la obligación de mantenerlos sin hacer nada”.

Por otra parte determinó que se hizo de esto una bandera, de que otros deben trabajar para mantener gente que no hace nada, para mantener vagos, no se les ocurrió crear fuentes de trabajo, un plan de gobierno para que esos vagos trabajen productivamente, que les sirvan a la sociedad de quien se sirven.

Los miserables, somos siete millones de habitantes que trabajando y produciendo mantenemos al resto

La próxima vez que me llames miserable por favor mírate al espejo presidente

También enunció “pero nosotros somos los miserables, siete millones de habitantes que mantenemos al resto, la próxima vez que me llames miserable por favor mírate al espejo presidente, porque después de haber hecho publicidad en contra de tu socia al final te asociaste porque habrá sido buen negocio, nos estas destruyendo, pero por ahí es algo bueno para nosotros, es bueno para nuestra patria, porque quizás después que nos destruyas, se te van a terminar las herramientas para manejar a la masa descerebrada que tenés como apoyo”.

Algún día tendremos dirigentes decentes, razonables, capaces. Hoy tenemos delincuentes que solo saben enriquecerse

Para culminar dijo “algún día esto se puede acabar y tendremos dirigentes decentes, razonables, capaces, cosa que hoy no tenemos, son una banda de delincuentes, lo único que saben hacer es enriquecerse, el daño colateral no le interesa”, concluyó.

