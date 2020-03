Tras los cacerolazos: Sergio Massa prepara un recorte del 40% de sueldos en Diputados

15

A tono con los cacerolazos que se sintieron en la Ciudad para que los políticos se bajen los sueldos y el pedido de la oposición de recortar sueldos en los tres poderes del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, prepara un recorte de dietas, que rondaría el 40% para legisladores.

En el entorno del titular de la Cámara baja aseguran que quieren generar un ahorro de $ 200 millones en cinco meses para destinar a la Cruz Roja y alguna otra organización dedicada a combatir el virus.

Con ese objetivo, en el entorno de Massa analizan un recorte del 40% de dietas de legisladores y prevén que la medida también alcance al personal de los rangos más altos, como los directores de áreas.

A su vez, también piensan destinar el ahorro de los pasajes de avión que tienen disponibles los legisladores, que no están utilizando por la cuarentena, y no descartan el remate de alguno de los vehículos de la flota con la que cuenta la Cámara.

En la oposición aseguran que no fueron consultados e insistirán en que no tiene sentido si no abarca a los tres poderes del Estado. «Si es sólo Diputados es ilógico. El esfuerzo debe ser entre todo el sector público», apuntan.

Por resolución, Massa ya había avanzado con alguno de esos puntos cuando suspendió la emisión de los pasajes innominados – que son los transferibles a terceros- tanto terrestres como aéreos, hasta el 31 de marzo, con posibilidad de prorrogarlo con la extensión de la cuarentena obligatoria.

Por su parte, los líderes de Juntos por el Cambio le habían mandado una carta al presidente pidiendo un recorte de sueldos del 30 % no sólo en el poder legislativo, sino también en el ejecutivo y judicial.

Mientras tanto, en el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio solicitó la semana pasada donar parte de sus sueldos a «instituciones públicas o privadas de bien común» de sus provincias para ayudar a combatir el coronavirus​

Para eso, el jefe de bloque de la bancada opositora de la Cámara alta, Luis Naidenoff, le mandó una carta a la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, avisándole la decisión conjunta de los 14 legisladores de la UCR y 8 del PRO.

Pero dispusieron que cada senador decidirá qué porcentaje de su sueldo donará y a qué organización para que las autoridades de la Cámara transfieran directamente esos fondos.

«Cada uno le hará llegar una comunicación especificando a qué cuenta o cuentas se deberá depositar el porcentaje de la donación en los casos en que la misma no la realice de forma directa cada legislador», planteó Naidenoff.

