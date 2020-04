“Yo no me bajo el sueldo y los funcionarios tampoco”, dice Alberto Rodríguez Saá

4

En medio de la discusión respecto del eventual esfuerzo que deben hacer los argentinos en el marco del coronavirus, el gobernador de San Luis dijo que no se bajará el sueldo.

Fue después de que el Senador y exmandatario provincial Claudio Poggi le pidiera que done el salario y el de sus funcionarios también.

“No lo vamos a hacer, no es correcto”, dijo Alberto Rodríguez Saá a contrapelo de lo que reclama la sociedad (ver al pie).

Ocurrió luego de dar a conocer que San Luis registró dos nuevos casos de Coronavirus: Poggi pidió que esos fondos sean utilizados para combatir la pandemia y auxiliar a los más necesitados.

“Yo no me bajo el sueldo y los funcionarios tampoco”, disparo Rodríguez Saá. “No es correcto, no lo vamos a hacer”, insistió.

Cabe señalar que el propio Poggi donará por seis meses el 30% de su salario a ONGs de la provincia y que los legisladores provinciales del bloque opositor tomaron el mismo camino. Los de Formosa no dijeron nada

