Concejal Radical de San Martín Dos donó su sueldo para comprar mercadería para las familias que más necesitadas

El radical Fernando Palavecino, concejal por Juntos por el Cambio en la localidad de San Martín Dos, decidió destinar toda su dieta del mes a la compra de mercaderías para repartir con aquellas familias humildes que están atravesando una difícil situación económica por la cuarentena y lamentó que sus otros colegas no hayan imitado el mismo gesto solidario.

Mientras en Buenos Aires un sector de la sociedad reclama a través de cacerolazos que la clase política demuestre un gesto de grandeza y solidaridad para su pueblo (en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus) con la reducción de sus sueldos, en San Martín Dos el edil Palavecino cumplió con un gesto parecido: decidió donar toda su dieta del mes (33.300 pesos) para la compra de mercadería y la posterior distribución a familias de bajos recursos que no están logrando tener ingresos por la cuarentena.

“La gente la está pasando mal, sobre todo aquellas que están en el trabajo informal y no pueden hacer sus changas. En mi pueblo hay familias numerosas de albañiles, obrajeros, carpinteros y ladrilleros que no tienen otros ingresos más que las ayudas sociales. Ante esta situación, decidí disponer de mi sueldo para comprar alimentos; un gesto mínimo de solidaridad para tratar de ayudar con los más necesitados”, refirió.

Para la distribución de la mercadería, Palavecino informó que se habilitará un lugar en el comité de la UCR a través de una persona encargada. “Apelamos a que la gente realmente necesitada se acerque para buscar los alimentos, porque no va a alcanzar para todos. El monto es sólo una ayuda más”, dijo.

No lo siguieron

Por último, el funcionario radical lamentó que sus restantes colegas del Concejo Deliberante de San Martín Dos no hayan adoptado el mismo gesto solidario: “Hice el planteo delante de los tres ediles y no tuve respuesta. Mi compañero de banca como es médico trabaja ad honorem, no cobra su dieta, en tantos los otros ediles justicialistas decidieron no seguirme”, puntualizó.

FUENTE: La Mañana en Vivo