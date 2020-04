González minimizó la acusación del funcionario Chaqueño, pero desde su propio montaje lo desmintieron: “Ivancovich se refería a Formosa” (VER VIDEO)

7

En la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia (COVID-19), de este jueves 2 de abril el estelar ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, certificó que “la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, con 0 (cero) casos confirmados ni sospechosos de coronavirus”.

En la misma conferencia el ministro Jorge González, se volvió a poner las plumas; lentejuelas y pestañas postizas, para intentar desmentir las versiones sobre los supuestos dichos del Director de Emergencias Médicas de Chaco Nicolás Ivancovich, y volvió a echarle la culpa a las redes sociales, aclarando que la emisora oficialista Radio Formosa (de Cacho García y Pomelo Ferreira) ya le habían hecho una nota al funcionario de Capitanich, que desmintió que se refiriera a Formosa por los datos científicos que manejan los funcionarios de la provincia (él) y que el médico Chaqueño había pedido disculpas a los formoseños por el malentendido que las redes hicieron de sus declaraciones, con lo cual daba por zanjado la mala interpretación de las declaraciones del funcionario de la provincia vecina.

Pero esta vez, la inmediata desmentida y desenmascarada del operativo de prensa de Gobierno, vino de las propias tropas del oficialismo peronista, de funcionarios del propio gobierno y de los oyentes de la emisora funcional al relato del gobierno, que desmintieron tajantemente la versión de los dos ministros, el relato del formoseño y la supuesta desmentida del funcionario de Capitanich. “Se refería a Formosa cuando dijo que la provincia vecina miente y oculta datos”.

Supuestamente en diálogo con Radio Formosa, Ivancovich aclaró que “no fue esa la intención de la nota”, e invitó a todos los que han hablado de él a que escuchen y lean la nota. “No me puedo hacer cargo de algo que no dije”, dicen que dijo y que cerró diciendo “pido disculpas a los formoseños si se malinterpretó alguna declaración, pero jamás me referí a Formosa”.

