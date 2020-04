San Moyano y la aglomeración de jubilados en los bancos, ponen de manifiesto la Argentina de la irresponsabilidad y las improvisaciones

10

El activo concejal radical capitalino doctor Gerardo Piñeiro cuestionó con dureza la criminal aglomeración –por negligencia oficial– de jubilados y beneficiarios de la AUH en las colas de los bancos, el gravísimo cuadro económico y social que generó la falta de previsibilidad en la toma de las decisiones de emergencias, y el acto político para santificar a Moyano. Son hechos que no deben ocurrir en cuarentena y ponen en riesgo la salud pública, que el gobierno debe resguardar, señaló.

Piñeiro primero cargo contra la “imprudente” decisión presidencial tomada horas antes, de en pleno aislamiento social hacer un acto político partidario para santificar como “inmenso” y “ejemplar”, al mafioso líder sindical de los Camioneros, ponderándolo como referente “a imitar”, luego de tratar como miserables a los empresarios y las pymes, que son los que producen, invierten, dan trabajo y con sus impuestos solventan los gastos y el funcionamiento del Estado”, significó Piñeiro.

El Presidente no debe confundir: la batalla no es entre trabajadores y empresarios, es contra el virus”, y no debe esforzarse en convertir en héroe a un mutiprocesado apretador, cuando “los únicos héroes en esta lucha, son los trabajadores de la salud, la seguridad y quienes realizan tareas para afrontar la pandemia”, ningún enriquecido sindicalista. Espero que el Presidente retome la senda la moderación y deje de lado los intereses partidarios para otro momento, remarcó el concejal Radical.

En su intención de beatificar a «San Moyano», además de romper la cuarentena y ponernos en riesgo a todos, el presidente Alberto Fernández, empoderó administraciones sindicales mafiosas, fraudulentas y conductas autoritarias, con las cuales no se construye paz social, además de no querer contar la historia completa, ¿Cuál es el ejemplo para imitar?, se preguntó Gerardo Piñeiro.

El acto para Beatificar a San Moyano, y el malón de jubilados aglomerados frente a los bancos, ponen en riesgo la salud pública, por la irresponsabilidad y las improvisaciones del Gobierno

El presidente debe tomar urgentes decisiones para cuidar la salud pública y resguardar a los adultos mayores que son las personas de mayor riesgo, significó.

El acto político en cuarentena y la concentración de los abuelos, junto a los demás beneficiarios sociales. Muestran de cuerpo entero la improvisación y la indiferencia con los más vulnerables y ponen en riego todo el esfuerzo que hasta acá hizo la sociedad, cuestionó Gerardo Piñeiro.

