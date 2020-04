Triste y desilusionada porque sentí que no cuidaron ni a los abuelos, ni a los más vulnerables, ni a nosotros

15

“Siempre trato de apoyar (y en especial a este gobierno) no soy partidaria de las críticas, e intento defender lo popular, lo tradicional y estar del lado del más humilde y débil o desfavorecido, aquel que tiene toda la buena voluntad pero no los medios, escribió en su facebbok Graciela Cigel, poniendo en tela de juicio lo pcurrido frente a los bancos.

Pero hoy me sentí altamente desilusionada y triste, hoy no sentí que hayan cuidado ni protegido al que menos tiene, al vulnerable, no los vi preocupados ni en la conferencia por ellos o por todos nosotros, y más allá de que la gente tiene la obligación de ayornarse ( medios electrónicos) nadie les puede exigir que si fijan un solo día y no prevén, ni proveen de medios suficientes (cajeros humanos, espacios físicos y materiales de aislamiento).

Si no nos enferma el coronavirus, tal vez nos termine matando la desilusión

Con la necesidad que atraviesan muchos adultos y beneficiarias de algún tipo de ayuda social, como no van a concurrir con desesperación y haya tal desmadre que tira por tierra tanto esfuerzo realizado por la gran mayoría, está que siempre de su apoyo a este gobierno.

Párrafo aparte me merece el Banco Provincia de Formosa que no de ahora sino de hace muchísimo poco le importa tener largas colas o mejorar eficientemente su servicio, anuncian sistemas nuevos que terminan causando inconvenientes y pérdidas de tiempo y broncas y más estrés e incluso detrimentos económicos a sus clientes/usuarios/cuasicautivos, en muchos casos.

Aplicaciones que más que ayudas y tener onda terminan haciéndote descuentos dudosos y sin un aval real, sus líneas sus 0800 imposibles, es más fácil comunicarte con Dios, te lo aseguro, todo demora, todo termina haciéndote ir nuevamente al Banco con la esperanza de poder solucionarlo y así todos terminamos siendo víctimas de esas colas interminables y poco saludables.

Y, así estamos, hoy enfrentando una Pandemia a nivel mundial pero lo peor es que si no nos enferma el coronavirus, tal vez nos termine matando la desilusión y la falta de esperanza de que todo se puede y se debe hacer mejor😔😔😔😢, concluyó Graciela Cigel.

