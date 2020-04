Hoyos: La fábula era de LA TORTUGA EN EL POSTE, pero ¿dos tortugas en un mismo poste?

5

LA FÁBULA DE LA TORTUGA EN UN POSTE

«Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de un poste de alambrado haciendo equilibrio»

¿Qué se te ocurre?

Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:

– Primero: No entenderás cómo llegó ahí.

– Segundo: No podrás creer que esté ahí.

– Tercero: Sabrás que no pudo haber subido solita ahí .

– Cuarto: Estarás seguro que no debería estar ahí.

– Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil mientras esté ahí.

«Entonces lo único sensato sería ayudarla a bajar.»

Posteó Blas Hoyos en su cuenta de FaceboK, pero…

DOS TORTUGAS EN UN MISO POSTES?, se preguntó, para afirmar luego:

En esta foto podes ver DOS TORTUGAS EN EL POSTE , UN ABOGADO A CARGO DE LA EPIDEMIA Y UN MEDICO A CARGO DE LA EDUCACIÓN, ASÍ NOS VÁ, remató.

