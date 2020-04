¿Cuál fue la respuesta mundial del arrogante Ministro de Gobierno, ante el memorioso movilero, que recordó su furiosa militancia anti Gldista? (Ver Video)

23

273 total views, 273 views today

Si bien la ingeniosa respuesta del movilero Sergio Olazar de Radio La Mira, antes los reiterados maltratos del Ministro de Gobierno Jorge González, quedará para la posteridad, al asegurarle que él también lo conocía al funcionario desde su mística militancia cuando trabajaba como abogado en la Pastoral de la Iglesia Endepa y con él Padre Francisco Nazar y asesoraba directamente a los hermanos aborígenes, recordándole su pasado anti Gildista y su cercanía a Félix Díaz. La respuesta del ahora Ministro de Gildo Insfran, tampoco deja ser mundial. Vea el video y saque sus propias conclusiones:

La tercera es la vencida: “él que busca encuentra”

Para que busca, diría hoy el vengativo movilero maltratado por el soberbio y autoritario Ministro de Gobierno, que una conferencia cual maestro ciruela le puso ““insuficiente” porque no le agrado pregunta del comunicador, y en la segunda conferencia con la arrogancia que lo caracteriza pretendió intimidarlo con la afirmación del “Yo a vos te conozco a voz, y vos a mí también; tal vez no te acordás sé dónde trabajabas”.

Pero la tercera fue la vencida, el periodista Sergio Olazar cansado de los maltratos y la petulancia del Ministro, le informó “yo también me acuerdo de usted, desde cuando era Asesor en Endepa y trabajaba directamente con los hermanos aborígenes”, dejándolo helado al ministro que no creía en aquello de “el que busca encuentra”.

Mirá También:

A González lo dejo helado y sumido en una sonrisa nerviosa, que uno de sus súbditos se atreviera a tanta irreverencia de recordarle su furioso pasado antiGildista en plena Conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en la cual él se considera la estrella y la diva excluyente.

Porqué al verborrágico González le molestó que le recordaran su pasado

En el 2014 la Vicaria de Pueblos Originarios al manifestar su solidaridad con la comunidad Qom y con su dirigente Félix Díaz, en repudio de las declaraciones públicas del ex abogado de ENDEPA; ya convertido en Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, acusándolo de traición, de “mentir, manipular y desacreditar la lucha aborigen, por la cual trabajo tan apasionadamente contra el Régimen que hoy defiende. Pooco tiempo antes para González Gildo Insfran era un déspota, un titano, un dictador feudal.

Este nuevo Jorge Gonzales, no es ese militante y abogado que conocimos hace muchos años cuando trabajaba en la defensa humanitaria de los derechos humanos y colectivos de los Pueblos Indígenas. Es grave renegar de su propio pasado y peligroso que le estén “arrancando el alma”, “porque los principios que defendía son innegociables”.

Mirá También:

Desde la Vicaria de Pueblos Originarios, Edipa (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen) y Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), repudiamos las altaneras palabras, tan parciales y dolorosas y tan mentirosas que sinceramente llaman la atención de que puedan salir de un funcionario de “de alto rango” del gobierno, que hace poco defendía todo lo contrario. Ningún ser humano merece semejante trato.

De Asesor y Defensor apasionado a Verdugo despiadado

Desde que el Ministro asumió como funcionario, es permanente su discurso político y mediático humillando a los de “abajo” y a esta comunidad en particular. Los indígenas no tienen la “lógica” ni la racionalidad del poderoso, así como tampoco tienen el poder que él tiene en sus manos y que no es poco, estar al frente de una institución policial, de la seguridad y de la justicia, que son instituciones de la Republica.

Este tipo de discurso manifiesta intolerancia, amenaza, actitud altanera con el fin de imponer obediencia y miedo. Una forma de querer incluso como aislar, desprestigiar a los aborígenes y sus dirigentes, dividir a la sociedad formoseña. Sabe, además, que cuenta con el respaldo y el silencio cómplice de muchos de la clase dirigente. ¡Cuanto silencio!. Por eso no supo que responder, excepto el resaltemos lo buenos, y el cháchara y más cháchara. Para que hincha dirá hoy Sergio Olazar.

Mirá También:

Mirá También:

Comments

comments