Madoeri trató de “imbécil y tarado” a Gialluca, y este lo denunció por atacar arteramente al organismo de la constitución y al pueblo de Formosa (escuchar audio)

363

1,500 total views, 1,500 views today

El reconocido periodista Diego Madoeri, conductor del programa central de Radio Uno, calificó de imbécil; tarado y de “Defensor del Gobierno” a Leonardo Gialluca, porque salió pública y textualmente a decirle a la gente “no compren en supermercados frutas y verduras porque estafan a la Gente” asegurando que él que estafa a la gente es el imbécil del defensor del Gobierno.

Inmediatamente el “Defensor del Gobierno” Leonardo Gialluca, a través de la Defensoría a su cargó lo denunció públicamente a Madoeri, amenazó con acciones legales y lo acusó de desinformar, de atacar arteramente las acciones del Ombudsman Provincial y al pueblo de Formosa, porque reconoció: todas las acciones de Gialluca están coordinada con los diversos estamentos del Estado Provincia.

Es decir, cuestionar a Guialluca, es cuestionar al Gobierno provincial, y ofender al pueblo de Formosa cuyos intereses están sagradamente representados por su Defensor cuestionado

El ahora maltratado periodista dijo textualmente: “El imbécil salió pública y textualmente a decirle a la gente “no compren en supermercados frutas y verduras porque estafan a la Gente” “eso dijo el imbécil del Defensor de pueblo y lo calificó de imbécil, porque es lo que puedo decir por radio porque le cabrían…”. Es un tarado el hombre este, desde el gobierno se hayan inspecciones, los comerciantes se están ajustando a los precios máximos y este imbécil del “defensor del Gobierno” porque no es otra cosa y no le cabe otro calificativo, sale a decir que no compren en los supermercados (que ellos controlaron), entonces el que estafa a la gente es el imbécil del defensor del Gobierno porque…”.

Ahora los consumidores no solo deberán estar atentos a los sobreprecios y a las maniobras especulativas o distorsivas de los supermercados sino a la actitud de “algunos” comunicadores del medio

Desde su organismo Leonardo Gialluca aseguró que el ataque más abierto sobre la labor de la Defensoría de Formosa se vivió el día viernes 03 del corriente, cuando el periodista de Radio Uno Formosa, Diego Madoeri, intentó desacreditar y desvirtuar las acciones del Organismo por “advertirles” a la gente sobre las maniobras especulativas o distorsivas en el mercado local, atacando arteramente las expresiones del Defensor del pueblo por las “sugerencias” dadas a los consumidores locales en cuanto al sobreprecio que se cobraba sobre las frutas y verduras en los supermecados, dado que el La Defensoría del Pueblo estimaba que las ganancias pretendidas por los empresarios estaban muy sobre lo razonable.

Mirá También:

En tal sentido, el letrado remarcó que los consumidores deberán estar atentos pues, de ahora en más, no solo de la evolución de los valores de las mercaderías en nuestro mercado local, sino también, a la actitud desinformativa de algunos comunicadores del medio, porque “El insulto es razón de quien razón no tiene”. Agradeciendo –finalmente- la ayuda que recibimos de los comunicadores que no tienen otro interés que brindar un servicio fundamental a la comunidad. En esto hay excepciones que, afortunadamente, solo confirman la regla, cuestionaron.

Madoeri se extralimitó o se quedó cortó?, ofendió al Gobierno, al pueblo y a su representante?, o evidenció quién en realidad lo está estafando

Pese a que las ponderaciones pudieron haber desatado una interna feroz en el PJ donde muchos compiten desenfrenadamente por hacer méritos en el pedestal del ridículo y aparecer como chupamedias frenéticos y compulsivos, y a riesgo de poder haber herido la susceptibilidad y ofendido con la comparación a muchos auténticos imbéciles y tarados, que hacen gala de ello y no pierden oportunidad de demostrarlo en cada oportunidad que encuentran.

Mirá También:

Lo cierto e importante es saber si un periodista de la trayectoria, el oficio y el prestigio de Diego Madoeri, ¿se extralimitó, se excedió en los calificativos y en condenar los dichos de Gialluca, o se quedó cortó, ofendió al Gobierno y pueblo de Formosa?-

O saber, si Madoeri dijo lo que muchos pensamos de algunos de nuestros representantes como el defensor militante Leonardo Gialluca, el “abogado” Jorge González, encargado de informar sobre la Salud Pública, y el “médico” Alberto Zorrila, encargado de la Educación.

Y saber, si calificó acertada o exageradamente las expresiones de Gialluca, que al igual que el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Jorge González salen “advertir” y “sugerir” a los consumidores locales sobre los sobreprecios y las maniobras especulativas o distorsivas de los supermercados, que ellos tienen la obligación, la responsabilidad y el poder de policía del Estado para evitar que sucedan y se repitan.

Si no cumplen con sus funciones no solo incumplen con sus deberes de funcionarios públicos, sino que como sucedió en toda la primer cuarentena, cuando ante la advertencia de otro comunicador sobre que “la gente la estaba pasando mal” por los sobreprecios, ellos afirmaban “TODO LO QUE TIENE PRECIO ES BARATO”, convirtiéndose por negligencia e irresponsabilidad propia en los principales responsables de los abusos y el robo al bolsillo de la gente, porque eran ellos los encargados de controlar y evitarlo, y no de andar chismoseando, “advirtiendo” y “sugiriendo”.

Mirá También:

Recién luego que la gente estallará en las Redes Sociales por los sobreprecios y los abusos, al final de la primer cuarentena recién tuvieron que admitir que “NO TODO LO QUE TENÍA PRECIO ERA BARATO”, derrapando nuevamente tras cartón al advertir que el único Supermercado que se había comprometido a cumplir con los precios era APA.

El aluvión de críticas y la contundente denuncia del concejal radical Gerardo Piñeiro marcándoles la cancha y advirtiéndole que, si había un solo Supermercado que respetaba los precios y otros tenían empleados en negro, era única y exclusiva responsabilidad del Ministro de Gobierno y del Gobierno de la provincia, que debían evitar que eso pase.

Recién después de eso salieron a controlar e hicieron la denuncia penal por incumplimiento de la Ley de Precios Cuidados, y cuando todo parecía acomodarse para la prolongación de la cuarentena y luego que el director de Comercio asegura que está todo bien en los controles, sale nuevamente el Defensor del pueblo a advertirle a la gente que “no compren en supermercados frutas y verduras porque estafan a la Gente”, de nuevo la historia, ustedes son los responsables que eso no suceda, ustedes hicieron los controles y participaron de la denuncia penal, y ustedes tienen las herramientas para evitar que sigan abusando de la gente.

Entonces dejen de andar alardeando e histeriqueando mediáticamente y hablando pavadas como auténticos imbéciles, y hagan lo que tienen la obligación y el poder de hacer, para evitar de una buena vez por todas que las especulaciones, los sobreprecios y el robo a los bolsillos de los formoseños se terminen definitivamente, sino no se quejen de la crítica social, de las objeciones de las redes sociales y de los cuestionamientos de la prensa independiente.

Comments

comments