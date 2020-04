Naidenoff: “Dijeron que no hay espacio para los vivos y el principal vivo es el Estado”

13

Radio Perfil dialogó con el Senador Nacional Luis Naidenoff, quien destacó el rol de la oposición en plena pandemia y se mostró crítico con algunas decisiones del Gobierno: “Hay dirigentes que hablan para la tribuna”.

«Es necesario crear un gran fondo destinado a la pandemia donde los políticos destinen un porcentaje de su salario, ese es el gesto que espera la sociedad”

El Jefe del interbloque de Juntos por el Cambio no dudó en asegurar: “Hay dirigentes que hablan para la tribuna, que bajan línea al sector empresarial diciendo que les tocó ganar menos, pero cuando te tenés que mirar al espejo a vos no te toca.”

En este sentido destacó que la sociedad exige un gesto por parte de la clase política: “La dirigencia política no toma nota del reclamo de la sociedad de implementar en la Argentina solidaridades compartidas. Es necesario crear un gran fondo destinado a la pandemia donde los políticos destinen un porcentaje de su salario, ese es el gesto que espera la sociedad”.

“Dijeron que no hay espacio para los vivos y el principal vivo es el Estado, cuando los funcionarios reconocen que se está comprando con sobreprecio”

Además el Senador se refirió a la importancia de abrir el Congreso: “No hay ningún impedimento, tomando los recaudos necesarios, para que Congreso sesione y aborde los temas que están pendientes. Ante la pandemia el Congreso tiene que estar activo”.

Y también habló del rol de la oposición: “En esta pandemia no hay grietas, hay afán y espíritu de colaboración. Cuando el Presidente nos convocó acompañamos, pero eso no quita que marquemos los errores de gobierno” y agregó, cruzando a Daniel Arroyo: “Dijeron que no hay espacio para los vivos y el principal vivo es el Estado, cuando los funcionarios reconocen que se está comprando con sobreprecio”.

