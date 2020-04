Reclaman con urgencia solicitan intervención al Vicegobernador en Pirané

9

En los últimos días, se hizo público y viral en las redes sociales el reclamo que hacen los empleados de la Municipalidad de Pirané, a través de una nota dirigida al Vicegobernador Eber Solís, en la misma solicita que el funcionario provincial interceda ante la autoridad del Poder Ejecutivo local.

Águeda Patricia Cammarata, Agente Municipal “Planta Permanente” representando a centenares de compañeros del Ejecutivo se dirigió al Vicegobernador diciendo: “Señor Solís, es oportuno destacar con el mayor de los respetos conociendo su solidaridad y empatía para con el pueblo formoseño, solicitarle en nombre mío y de centenares de compañeros que interceda por nosotros antes el Señor Intendente de Pirané, para que se adhiera al aumento del 15 % otorgado y anunciado por nuestro Señor Gobernador.”

Continúa la presente: “Como es de público conocimiento estamos atravesando por una emergencia sanitaria y socioeconómica, nuestra familia municipal en su gran mayoría realiza otras actividades para incrementar sus ingresos y debido a esta pandemia no están pudiendo realizar esas tareas por tal motivo es de suma importancia para nosotros contar con dicho aumento. Teniendo en cuenta además que los empleados municipales contamos con un ingreso mensual que se encuentra muy lejos del sueldo mínimo de bolsillo que a nivel provincial es de pesos veintiún mil seiscientos ($21.600), ya que en la actualidad un empleado municipal de la ciudad de Pirané con quince años de antigüedad apenas ronda los pesos catorce mil ($14.000).

Como sabrá usted, ese monto no cubre las necesidades básicas mínimas para una familia tipo, y habiéndose abonado el sueldo sin el dicho incremento como así también hasta la fecha el Intendente no haya hecho un anuncio de aumento para los municipales, motiva elevar nuestro reclamo a usted solicitando intervenga en esta oportunidad para hacer cumplir lo otorgado por el mandatario provincial.

Al mismo tiempo hago saber a usted lo que es de público conocimiento para la sociedad en que vivimos que los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos de primera necesidad periódicamente sufren aumentos, afectándonos de manera directa en nuestro poder adquisitivo para el sustento diario de nuestra familia.”

Para finalizar expresa: “Recurrimos a Usted, conociendo su comprensión y sensibilidad, ya que el Señor Intendente, no nos ha dado ninguna explicación de su NO ADHESIÓN al aumento otorgado por el Señor Gobernador Gildo Insfrán, e inclusive nuestros representantes gremiales han solicitado en reiteradas ocasiones audiencia para dialogar sobre este y otros temas relacionados a las condiciones laborales actuales y persecuciones que recibimos los empleados y hasta la fecha no han teniendo respuestas algunas.”

Aclaró además: “Es lamentable el accionar de ciertas personas que hablan constantemente de JUSTICIA SOCIAL y pregonan el amor al prójimo y desde diciembre hasta la fecha no han tenido un solo gesto de reconocimiento hacia “Nuestra Familia Municipal”, que con gran esfuerzo y sacrificio cumple con su labor cotidiana y más aún los compañeros de Servicios Públicos que sin contar con las indumentarias mínimas básicas indispensables salen a cumplir con sus tareas a diario siempre dispuesto a trabajar por nuestra localidad.

De boca del intendente y sus colaboradores, Usted es quien Conduce Políticamente el municipio es por tal motivo que le ruego encarecidamente interceda para llevar una cuota de esperanza para todos nosotros en estos tiempos difíciles por la que todos estamos pasando necesidades.” Finaliza

Los piranenses esperamos respuesta que beneficie los ingresos económicos de las familias municipales y confiamos en usted señor Vicegobernador Eber Solís.

