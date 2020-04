El Gobierno sale a controlar los Precios Cuidados, y quién controla las Compras del Estado en Formosa?. Que dijo el Ministro González?

23

La escandalosa compra del Gobierno nacional ahora anulada, y que le costó la renuncia a un funcionario de Desarrollo Social, adquiriendo por contratación directa mercaderías a un solo empresario con sobreprecios del 62% por sobre los Precios Cuidados que quieren imponer, y las compras del PAMI pagando hasta un 136% más del valor de mercado en una millonaria compra de alcohol en gel, sacudió la sensibilizada opinión pública, justo en momentos cuando más se necesita de transparencia, austeridad, solidaridad y buenos ejemplos.

Y por casa, como andamos con las compras?

Como no podía ser de otra manera inmediatamente las miradas, los interrogantes y las sospechas de los menos incautos se volvieron hacia los tenebrosos procesos de compras y adjudicaciones del místico Modelo Formoseño, al que no lo atraviesan ni el Dengue, ni el Coronavirus y es inmune al más terrible de los virus, pero no a la corrupción administrativa, ni a la cartelización de las adjudicaciones, ni a las licitaciones amañadas, ni a los favores a los proveedores amigos.

El sospechado proceso de compras, suministros y del manejo del dinero público en la provincia, nunca gozó de la transparencia, del control, ni del acceso de la información pública, como sucede en cualquier estado democrático.

“El hombre es bueno pero si se lo controla es mejor”, dijo el general. Pero quién controla la voracidad de “El Modelo Formoseño”

Las preocupaciones ciudadanas se agudizan más en esta emergencia sanitaria, antes los disparates; desinteligencias; contradicciones; marchas y contramarchas que lamentable y cotidianamente, cual comedia de enredos aldeanos, se evidencian desde las humorísticas Conferencias de Prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Puestas en escenas del Gobierno provincial, desde donde primero se hostiga por “alarmista” a un supermercadista que pone barbijos a sus empleados y 15 días después se lo distingue como él único que “pone lo que hay que poner” y “el único que respeta los Precios Cuidados”?, cuando justamente es obligación y responsabilidad de esos mismos funcionarios hacer que “todos” los comercios respeten la Ley de Precios Cuidados y nadie estafe a los “aislados” consumidores.

Por más esfuerzo y buena voluntad que se ponga, la ecuanimidad y claridad en el rumbo es difícil de encontrar en un escenario oficial regido por personalismos y vedetismos, donde se salta en horas y con la misma vehemencia de “todos los precios exhibidos son baratos”, a “un solo comercio tiene todo barato”.

En la misma línea de incongruencias y en la misma mesa de Conferencias oficial del Gobierno, se pudo escuchar también “hay empresarios que usan las redes para extorsionar y nada dicen de los empleados en negro que tienen”, o a “él único que respeta los Precios Cuidados es el ex “Alarmista”, a la no menos desopilante “No compren verduras ni frutas en los supermercados (donde hace una semana estaba todo barato) porque estafan a la gente”, o anunciando que se le decomiso mercadería vencida al “ejemplar” comercio distinguido y recomendado por él Ministro, quién dicho sea de paso: no tiene ningún problemas en salir mañana a afirmar exactamente todo lo contrario a lo que dijo hoy.

Pero volviendo a la gravedad de que sea el propio Estado, el que salga primero, a incumplir con los Precios Cuidados que pretende salir a controlar escarmentar y hacer cumplir a comercios minoristas y supermercados que venden más barato que lo que compra el Estado, aparece como raro.

Sin dudas la emergencia y la angustia exige el máximo de transparencia en los procesos de compras, las cuales de ninguna manera deben estar por encima de los valores de precios máximos, ni alejados del Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública, ni escondidas de la información pública y del contralor ciudadano sobre cómo se gastan los recursos públicos.

Justamente en un modelo feudal, antirrepublicano y hegemónico, con nula vocación de transparencia e información pública, con un sistema “centralizado” del manejo de los fondos públicos y un sistema amañado de Compras, Suministros, Licitaciones y Adjudicaciones, la cuestión es saber quién audita las compras del Estado provincial, y saber cómo, a través de que procesos, y en qué se gasta la plata de todos.

Será mucho pedir y tan difícil de cumplir y explicar?. que dijo el Ministro Jorge Abel González, para llevar tranquilidad a la comunidad:

Ahora si es hora de preocuparse, de pedir explicaciones y exigir transparencia.

