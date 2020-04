Gialluca se ofendió y Diego Madoeri se disculpó por sus dichos con él y su familia

44

762 total views, 762 views today

El día viernes, fui destinatario de una artera agresión pública y hasta el momento gratuita del Sr. Diego Madoeri a mi persona, la cual no me deja otra alternativa, en los términos de la Ley Nacional Nº 23.054, que el ejercicio de mi Derecho a Réplica, cabe acotar, siempre respetado por este multimedios lo que destaco como una actitud puramente democrática.

Desde el inicio, estaba convencido de que las circunstancias excepcionales por las que atravesaríamos como sociedad, debido a la Pandemia del Coronavirus, mostrarían al desnudo “de que lado estamos” y no me equivoqué. Cuando días atrás, en ejercicio de la función que me cabe, de Defensa de los Derechos Económicos de los Consumidores Formoseños afirmé que me parecían una estafa los precios que cobraban los Supermercados por las Frutas y Verduras.

Cualquiera es bueno con un micrófono en el que tiene siempre la última palabra y el tiempo del mundo para desacreditar a las personas que acceden a atenderlo o no

Lo hice por dos motivos “porque tenía en la mano los comprobantes” que acreditaban a cuanto compran las mercaderías los supermercadistas, lo cual me permitía apreciar cual es la ganancia, en cada caso. Al Sr. Madoeri, concretamente le digo que: “Si tiene planteos que hacer a la gestión que realizo no me molestan los mismos, siempre que sean constructivos. Con gusto podemos discutir todo lo que quiera.”

Eso sí, que no pretenda que lo hagamos en sus términos. Pues cualquiera es bueno con un micrófono en el que tiene siempre la última palabra y el tiempo del mundo para desacreditar a las personas que acceden a atenderlo o no. Cosa contraria a la ley y a la ética profesional. Espacio en el que puede decir, frescamente, cualquier barrabasada.

Como que el Defensor del Pueblo dijo a la gente “que no vaya a comprar a los supermercados”, omitiendo a priori, a propósito, que la sugerencia sólo se refería a no comprar frutas y verduras en dichos lugares, así como que lo afirmaba con suficientes fundamentos.

Con relación a los improperios vertidos al aire, respecto de mi persona, seguramente en algún momento nos encontraremos ante un juez que dirá si el Sr. Madoeri está exceptuado de la obligación que tenemos todos de tratar a nuestros semejantes con respeto, por sobre todas las cosas a no injuriar.

Pero eso lo discutiré, frente a frente con él, en el ámbito que corresponde, que no es otro que el judicial.

En lo comunicacional, me parece que el periodista debería replantearse ¿de que lado está?, o cuanto menos sincerarse y decir a quien desea favorecer desde su espacio.

A mi, entre otras cosas, me toca defender a los consumidores formoseños y “seguiré cumpliendo con la función que me cabe”, para que Doña Rosa pueda seguir cargando el carrito lo más que pueda, en términos de un pseudo comunicador social de nuestro medio.

Si al Sr. Madoeri o a otros les molesta, como dicen hoy nuestros jóvenes “me vale”.

Gracias Amacom Medios, por permitir que se oigan todas las voces.-

JOSE LEONARDO GIALLUCA – DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.-

Comments

comments