Hoyos: Samaniego es un discapacitado democrático

El diputado provincial fustigó al senador nacional Luis Naidenoff, por el solo hecho de gestionar ante el gobierno nacional mayor colaboración en recursos e insumos para la lucha contra el coronavirus en Formosa, o sea para beneficio de los formoseños.

Con esta actitud intolerante de parte del Diputado se vuelve a poner en evidencia una grave discapacidad del oficialismo provincial para entender como funciona un sistema democrático y republicano, es que muy acostumbrados a su concepto vertical de la organización política ellos se rigen por la falacia que sostiene, que el “Que gana gobierna y el que pierde acompaña” asignándole de esta manera al sector que pierde, un rol humillantemente pasivo y obsecuente , esta es una afirmación populista es muy propia de los sistemas autoritarios de Partido único, al estilo del PC cubano, o chino.

En una democracia plena deberí saber Samaniego, el que gana gobierna y la oposición tal cual lo expresa el significado de esa palabra y por voluntad del pueblo que le asigna ese rol , tiene la obligación de controlar evitando así los excesos y corrigiendo los errores que se puedan cometer por abuso del poder, no es menos cierto que el otro rol es también hacer propuestas, que en el caso de Formosa nunca son tenidas en cuenta, recuerde ud. que desde hace décadas ningún proyecto o propuesta de la oposición fuéron siquiera tomadas en cuenta por el oficialismo.

Sería más conducente que desde el espacio que ud. ocupa , intente evitar que los especuladores de siempre, en su mayoría a su vez socios proveedores del gobierno que ud. representa dejen de remarcar precios, o que la empresa Refsa que pertenece también al gobierno que ud. representa busque una solución para los comerciantes, profesionales y pymes que hace un mes que no pueden trabajar y no puedan sostener sus negocios o consultorios y estudios , o debería enojarse más con sus autoridades a cargo de la epidemia las autoridades del banco de Formosa para que los viejitos (que son población de riesgo) no sean enviados a una emboscada amontonados en interminables colas con jóvenes con sus hijos que cobran AUH, Destrozando la cuarentena.

Deje que el senador Naidenoff mientras tanto siga ayudando a conseguir cosas para beneficio de los formoseños aunque esto marque errores y falencias en el manejo de la Pandemia ese es el rol que el pueblo le asignó, aprenda a ser tolerante con el disenso, aunque le parezca algo exótico, se llama DEMOCRACIA Y REPUBLICA. Y funciona muy bien en casi todas las provincias del país.

BLAS HOYOS

