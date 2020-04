Piñeiro exigió a González, que deje de hacerse el gracioso a la hora de Informar sobre una cuestión tan seria y delicada que demanda máxima seriedad y responsabilidad

17

534 total views, 534 views today

El concejal radical capitalino doctor Gerardo Piñeiro que ya les marcara la cancha con sus denuncias sobre los abusos; las especulaciones y las remarcaciones de precios de los comerciantes inescrupulosos, cuando el Ministro Gerardo González todavía afirmaba que “todos los precios exhibidos son baratos” y que luego volviera a la carga recordándoles que era función y responsabilidad exclusiva de la cartera a su cargo que los comercios respetaran los Precios Cuidados, y no tuvieran Empleados en Negro.

Hoy, frente a los cotidianos bloppers, las chanzas y las comedias televisivas de todos los medios días, en se convirtieran las conferencias de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el concejal Gerardo Piñeiro volvió a la carga y le recordó al Ministro el derecho constitucional fundamental del pueblo de la provincia a ser seria, correcta, responsable y verazmente informados, más ante dramáticas situaciones de Emergencias, donde está en juego la salud pública y la vida de la población.

En Marzo arrestó a una vecina por supuesta circulación de información falsa, en un claro intento de criminalizar la función de las Redes Sociales y el derecho de los ciudadanos a informarse por el medió que el ciudadano considere más conveniente y confiable.

El día lunes 30 de Marzo el Señor Ministro Dr. Jorge Abel González, anunciaba el arresto de una vecina de la localidad de El Espinillo por hacer circular supuesta información falsa en las redes sociales, en una clara demostración de la voluntad de «criminalizar el derecho de informarse por el medió que el ciudadano considere más conveniente y confiable«.

Ahora señor Ministro lo que usted hace todos los días en Cadena Oficial: es comunicar?

Está usted a la altura del cargo que detenta y de la responsabilidad que le confiaron en esta Emergencia, y de la seriedad que espera, necesita y merece el pueblo de la provincia.

Ahora bien señor Ministro lo que usted hace todos los días, en la cadena oficial de médicos, al dar el parte diario sobre COVID-19 es comunicar?, Muchas veces siento que no, que nos falta el respeto que pretende ser cómico en momentos donde la sociedad necesita sentirse bien informada, no son momentos de chascarrillos como «que aquí no tenemos CORONAVIRUS porque Dios es Formoseño» o «porque a diferencia del resto del país tenemos un modelo a lo formoseños«, y mucho menos usar las chicanas cuando la Argentina y Formosa necesita de todos, como la tan inapropiada y falaz frase que CABA tiene una población con más Dengue que Formosa.

Señor Ministro tenemos una población que está preocupada, asustada y todo eso producto de una sensación que no hablan ni con la seriedad, ni con el respeto ni con la verdad que se merece

Mirá También:

Señor Ministro tenemos una población que está preocupada, asustada y todo eso producto de una sensación que no hablan con la verdad, durante mucho tiempo no se dieron datos exactos sobre la epidemia del dengue, fíjese usted, que a principios de marzo de este año la agencia de noticias nacional «TELAM» decía que en Formosa habían 365 casos de dengue confirmados, y los portales oficiales del gobierno de Formosa Formosa sólo reconocía 46, y el 23 oficialmente salieron a reconocer 510 casos positivos, y los últimos datos oficiales nos hablan de 1409 casos.

Que pasó en Formosa? Se relajo la campaña contra el dengue, o se recién están dando a conocer las cifras verdaderas. Culminó Piñeiro.

Mirá También:

Comments

comments