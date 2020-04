Refsa: la UCR propone cuadro tarifario de emergencia

11

El Presidente de la UCR, Martín Hernández reclamó al gobierno provincial “solidaridad” y que en estos tiempos de emergencia sanitaria y económica, “determinen de manera urgente una reducción porcentual en el cobro de servicios esenciales que están a su cargo, como claramente lo es el de energía eléctrica. Esta reducción no puede ser inferior al 30%, y algunos rangos deben llegar hasta el 50%“.

“Hemos resuelto en el Comité Provincial poner a disposición del gobierno nuestros equipos técnicos para colaborar y trabajar juntos en un cuadro tarifario de emergencia, y determinar porcentuales de descuento con retroactividad para que los usuarios puedan hacer frente a las facturas que están recibiendo“, afirmó.

“REFSA podrá tener el formato de empresa privada, pero es del estado, y en Formosa depende de la voluntad política de una sola persona, del gobernador Gildo Insfrán, que no puede mirar al costado ni hacerse el distraído. Para esto los formoseños decidimos que REFSA esté en manos del estado porque no queremos ni podemos estar sujetos a la impersonalidad de una empresa privada, que en tiempos de emergencia, solo le importan los números”, explicó Hernández.

“El momento es ahora, necesitamos que esta empresa que la solventamos entre todos ayude a los formoseños. Escuchamos grandes discursos sobre estado presente y de la solidaridad, de miserables, de vivos, de dejar de ganar, pero si en una emergencia la empresa del estado se maneja únicamente con criterios económico-financieros, no está cumpliendo con su función social” sostuvo.

Para Martín Hernández “la sociedad se ha visto sorprendida por esta pandemia, miles han dejado de generar recursos, miles están en una condición económica crítica y los costos fijos no solo se sostienen, sino que aumentan, y en este contexto resulta inentendible que sea el propio estado parte de un mecanismo de ahogo. Y no alcanza con no cortar, que de por si es un aliciente, pero en algún momento la emergencia sanitaria pasará y quedará la económica con la acumulación de deudas”.

Además, explicó que “la emergencia debe incluir a todos, los beneficiarios de la tarifa social, que incluye jubilados, personas en situación de vulnerabilidad, y los usuarios residenciales de las restantes franjas de consumo, y a los grandes usuarios, que en tiempos de normalidad pueden tener recursos para hacer frente a los servicios, pero que la situación de emergencia sanitaria los colocó en una situación de riesgo en cuanto a la sustentabilidad económica”.

“Las empresas, las pymes, los comerciantes, los cuentapropistas, hoy en una situación crítica, sin generar ingresos pero con costos fijos, salarios, deudas y acumulación de vencimientos, que en más de un caso provocarán el cierre, suspensión y afectación de puestos de trabajo”, agregó.

“La decisión debe ser inmediata, hay que pasar del discurso a los hechos concretos que lleven algo de alivio y tranquilidad a los formoseños”, concluyó.

