Fernández Acosta: “No voy a ir más, que te agredan, discrimen y que encima no te respondan es denigrante y un embole”

“Para empezar, el hecho de tener una sola pregunta sin poder repreguntar, con la mayoría de los periodistas oficialistas preguntando por encargo para darle pie y cederle la palabra al funcionario para que se luzca, sumada a la situación denigrante de tener que pasar al frente de todos como si fuera que estás dando un examen final y que encima te agredan gratuitamente, te discriminen innecesariamente y para colmo, no te contesten la pregunta es un embole”, concluyó el periodista Leo Fernández Acosta, maltratado por el Ministro Jorge González en la última Conferencia del COVID-19 en la cual además no le contestó la pregunta sobre la situación de los comerciantes y micropymes en situación ahogo financiero.

No me esperaba tanta torpeza de González, discriminar a alguien por su manera de pensar es como en la Alemania nazi

Pero más allá de todo eso, no me esperaba una torpeza de González como la ocurrida el jueves. Fue gratuito, fue ofensivo, fue denigrante, fue lisa y llanamente el etiquetar a alguien por su manera de pensar o sus ideas políticas es como en la Alemania nazi, cuestionó el periodista de El Comercial y Radio Uno.

No contestó lo que pregunté, lo cual ya fue frustrante porque tenés que estar parado como un nabo escuchando la nada misma y encima soportar una abierta discriminación mientras como quien no quiere la cosa te escracha por la usina oficial pagada por todos, se quejó.

Mientras González abusaba de su poder y me agredía, había un par de payasos que asentían con la cabeza. De terror.

Encima no le podés contestar y defenderte. ¿Sabés que me pareció grave? Que mientras González abusaba de su poder y me decía “militante de los tarifazos” había un par de payasos de los medios oficiales que asentían con la cabeza. De terror.

¿Qué me pasó? Me dio pena en principio porque al agredirme de esa manera, atacaba a las libertades públicas, de pensamiento, de opinión, de expresión, de expresar las ideas y me dio pena porque los periodistas jóvenes crecen en ese estado policiaco, de autocensura, de miedo. “Ojo no preguntes algo que moleste al ministro porque te caga a pedos por la red de medios”. Los boludean mal en cada conferencia y se dejan boludear. Claro si hicieran algo probablemente perderían sus trabajos, analizó.

¿Vos te pensás que alguno me preguntó si estaba bien o me mostró solidaridad por el ataque? Nadie.

Pero tienen miedo y eso sin contar que SIPREFORSARASA y todos los entes gremiales están al pedo, acá te las arreglas solo, ahora si te pasa algo grave, ahí probablemente aparezcan desde otro lugar a juntar lo que quede, cuestionó.

González me parece nefasto, pero el responsable es el Gobernador

Me parece nefasto González pero es el fusible del gobernador Insfrán, todos lo putean a él porque pone la cara pero quien finalmente toma las decisiones es el gobernador, determinó.

No voy a ir más, no va a contestar nada salvo las preguntas pedorras que le hace la prensa oficial. Es lo mismo leer los partes oficiales, no dicen nada que no esté guionado, resaltó.

Las Conferencias son importantes cuando son para informar, y dar respuestas, no para lucir remeras

En general no iba a las conferencias por cuestiones de tiempo, pero claro que me parecen importantes porque es un contacto directo con la fuente oficial de información, y si son para informar, y dar respuestas, no para lucir remeras, valorizó el periodista Leo Fernández Acosta.

Solo fui en dos oportunidades y en las dos pregunté lo mismo sin respuestas sobre la situación desesperante de los comerciantes que se funden, sin asistencia del estado, abundó el periodista Leo Fernández Acosta,

Me parece terrible como las mismas cámaras hacen lobby con el gobierno hasta la autodestrucción de sus asociados: son cómplices, afirmó.

Rentas sigue recaudando, los servicios se acumulan, los alquileres se deben pagar, los sueldos de los empleados, nadie ha podido trabajar o generar ingresos, y la provincia no dice nada, apuntó.

Lo grave de esto, es que el Ministro González, dice que dependen de decisiones nacionales para actuar y en cierto sentido es así. Pero REFSA depende del estado provincial, Rentas recauda para el estado provincial y Aguas de Formosa es una empresa que se optimizó y tiene mejores servicios gracias al presupuesto público, es decir de los impuestos que pagamos todos, también obedece al gobierno provincial, puntualizó.

Los bancos nacionales, están ganando más plata que nunca, les liberaron encajes para que otorguen préstamos a la gente y solo una ínfima parte se destinó a créditos. El Banco Formosa solo otorga préstamos para pagar sueldos y están comprendidas aquellas empresas que realizan actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio, observó Fernández Acosta.

Es decir que los que no pudieron trabajar quedaron afuera, son la mayoría. Está reventando de a diez, de a veinte, van a pasar los miles de comercios fundidos. Bueno el banco tiene al gobierno de la provincia con mayoría accionaria. ¿Jodeme que el gobierno no tiene decisión sobre el actuar del Banco?, ironizó

Bueno todas esas respuestas y otras que tienen que ver con el recorte de fondos por Coparticipacion a Formosa que tiene negro el panorama del pago de sueldos y el fantasma de los bonos, es lo que queríamos nos contestara el Ministro González, se lamentó vanamente Leo Fernández Acosta.

