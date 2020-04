Hoyos: Las Contradicciones del milagro de DIOS en Formosa

15

La pandemia de Coronavirus que vino a superponerse a nuestra ya habitual epidemia de Dengue de todos los años, en su devenir cotidiano nos va trayendo nuevos elementos para la reflexión.

Dios no es ayudado por la poca seriedad, el cero profesionalismo y la sobreactuación televisiva con que se comunica el meritorio milagro “cero” casos

Una de ellas es el poco profesionalismo con que se está informando sobre el desarrollo de la Pandemia malogra seriamente los logros que se pudieron haber obtenido, no hay una explicación técnico/científica sólida desde el punto de vista médico/epidemiológico y sanitario de nuestro meritorio “Cero” casos en Coronavirus.

El cero caso rodeado al norte por Paraguay con más de 129 casos y al sur el Chaco con 161 y Corrientes con 31 positivos, no es cosa menor, pero la teoría montada en clima de show de sustentarlo en cuestiones místicas, de fé y voluntaristas le restan mérito y seriedad al sistema de políticas médico sanitarias que seguramente son las que lograron esta cifra que sorprende al país.

El gobierno padece de un serio problema de comunicación en esta Pandemia que le impide capitalizar sus logros, pues quien ejerce la jefatura del comité de crisis carece de los conocimientos básicos en materia médica, de salud pública, recursos e infraestructura sanitaria y sobre todo de conceptos elementales de epidemiológia y una correcta interpretación de sus estadísticas.

Tenemos menos Dengue que CABA: En boca del mentiroso los datos amañados son dudosos

Tal es el caso de la excéntrica y sesgada interpretación que en una de sus extravagantes conferencias esbozó, comparando la casuística del Dengue entre CABA con 1525 casos y Formosa con 1405 (cifras oficiales), afirmando que tenemos menos casos que la capital, tomando solo las cifras crudas sin tener en cuenta un concepto epidemiológico rudimentario que obliga a comparar los casos en función de la población sobre la que se está trabajando y en una intepretación correcta, la Capital federal tiene alrededor de 3 millones de habitantes (sin contar zona de AMBA, que puede llegar a 7 millones ) con lo que inferimos que solo un 0,05 % está infectada de dengue, a diferencia de nuestra provincia que con solo 500 mil habitantes tiene un 0,28 de su población infectada lo que implica que en Formosa, en definitiva, tenemos casi 6 veces más casos de Dengue que la ciudad de Bueno Aires.

Respecto de la Pandemia de Coronavirus, los epidemiólogos más encumbrados en Chile que han sabido controlar eficazmente la pandemia, han propuesto una pirámide de lucha epidemiológica contra el coronavirus que posee cuatro niveles de complejidad y que a su vez implican distintos acciones y medidas. Así tenemos:

Nivel-“Modo Coronavirus de Vivir”: es preventivo, la base de la pirámide, propone medidas de higiene distanciamiento social, uso de barbijos, sin reuniones o eventos sociales. Para situaciones de nula presencia de la enfermedad. Este nivel y sus prácticas son permanentes

Nivel- “Cuarentena Voluntaria”: a lo anterior le agrega el aislamiento social para las poblaciones de riesgo, mayores de 65, inmunodeprimidos , diabéticos también es una medida permanente.

Nivel-“Cuarentena Total Obligatoria” : se utiliza en casos de registro de aumentos en la tasa de contagios. Enlentece la tasa de contagios , No es una medida permanente sino que se maneja en base a la dinámica de la Pandemia .

Nivel- “Cuarentena Sanitaria Obligatoria” : es una medida acotada a los infectados, al entorno que tuvo contacto estrecho con ellos, así como también a personas asintomáticas que vengan de zonas de circulación viral comunitaria de Coronavirus

No se entiende bien porque con cero casos desde hace un mes sin embargo estamos en el nivel 3 de Cuarentena Total

Formosa al tener “Cero” casos debería estar en el Nivel 1 preventivo (de base), o a lo sumo en el Nivel 2 con aislamiento de población de riesgo, por lo que no se entiende bien porque con cero casos desde hace un mes sin embargo estamos en el Nivel 3 de Cuarentena Total y obligatoria.

Cuando el Nivel 3 es aplicado para contextos epidemiológicos mucho más complicados, con el consecuente perjuicio económico que está ocasionando la quiebra a miles de comerciantes, profesionales y emprendedores cuentapropistas y mantiene bloqueado el sistema de funcionamiento de las instituciones democráticas.

Los comerciantes quebrados, por lo menos merecen una explicación más seria y fundamentada

Ojo no puedo afirmar que esté mal hecho, pero creo que los que padecemos esta situación de colapso socio-económico e institucional, los que tienen que pagar sueldos, alquileres, impuestos, tasas y servicios, igual, por más que no hayan podido trabajar por lo menos merecen una explicación más seria y fundamentada de estas medidas, no alcanza con fundamentos místicos como decir que “Dios es Formoseño” adjudicándolo a un “Intangible modelo formoseño” pues solo se genera más incertidumbre. Inefables fundamentos que ya cobraron notoriedad nacional.

El “Cero con cuarentena total obligatoria” es una CONTRADICCIÓN que el gobierno debe explicar en que se basa

Para eso sería saludable que la jefatura del comité de lucha por la Pandemia del Coronavirus sea ejercida por un profesional del Área de competencia

No entiendo porque hombres de probada trayectoria y solvencia en la problemática de la salud, como el ministro del área específica como el Dr. Décima o el ministro de la comunidad, doctor Aníbal Gómez, el Dr. Romero Bruno con amplia formación y experiencia en epidemiología sobre todo en enfermedades de transmisión vectorial, no sean los responsables de comunicar con solvencia y fundamentos técnico/científicos, sobre esta Pandemia que junto al Dengue mantienen en vilo a toda la población y nos está afectando dramáticamente ya no solo en nuestra vida social sino en nuestra economía y en el desarrollo de otras actividades como la educación y algo tal vez menos evidente pero no por eso menos importante, está bloqueado el funcionamiento de las instituciones republicanas del sistema democrático, concentrando el poder en el ejecutivo.

Si la situación epidemiológica (cero) es cierta, no debería haber problemas para que, tomando los recaudos que impone el Nivel 1 de la pirámide epidemiológica para que pueda funcionar el poder judicial y sobre todo el poder legislativo, esto es, consejos deliberantes y Legislatura provincial.

BLAS HOYOS

