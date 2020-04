«La sociedad no quiere un líder rabioso», dijo Jonatan Viale, tras el retuit de Alberto Fernández tratándolo de Gordito lechoso

18

365 total views, 365 views today

l periodista Jonatan Viale aceptó las disculpas del presidente Alberto Fernández pero remarcó que «la sociedad no quiere un líder autoritario, rabioso», luego de que el jefe del Estado retuiteara un insulto en su contra por una cobertura sobre las medidas oficiales para enfrentar la pandemia de coronavirus.

«Disculpas aceptadas», dijo Viale en el comienzo de su programa en radio La Red, esta tarde. Pero agregó: «Advertimos, con mucho respeto, el cuidado que hay que tener con el exceso de poder».

«Es tentador, pero es peligroso para la democracia cuando una persona tiene tanto poder. El Congreso está cerrado, el Poder Judicial está en feria. Y todo el poder está en manos del Presidente. Esta es una consecuencia no deseada de la pandemia», sostuvo el periodista, en referencia a las medidas extraordinarias que se llevan a cabo desde el gobierno nacional para evitar los contagios de Covid 19.

«El periodismo libre, crítico, no se siente cómodo con el pensamiento único», agregó Viale. «Cuando el periodismo describe una situación objetiva y recibe insultos, lisa y llanamente, se intenta disciplinar el pensamiento crítico», añadió.

«Confío»

«Por eso mi equipo confía, mi familia confía, yo confío en que no fue el Presidente quien validó ese insulto contra mi persona. Confiamos en que es un presidente democrático, que sabe aceptar las críticas, que acepta la libertad», sostuvo.

«No queremos creer que prefiere una sociedad uniforme, callada. No creemos que quiera tener a mano un tapaboca para disciplinar la libertad de expresión. No queremos creer que se pueden repetir ciertas historias, como cuando pidieron determinadas cabezas, como las de Marcelo Longobardi, Nelson Castro, Pepe Eliaschev o Juan Miceli», expresó, en alusión a otros periodistas que fueron perseguidos por los gobiernos kirchneristas por ideas críticas que expresaron en medios de comunicación.

«Creo, confío en que ayer el presidente de la Nación no legitimó una descalificación contra un periodista por pensar distinto, sino que alguien se equivocó. Estoy seguro de eso», dijo Viale, luego de que el Presidente dijera que la réplica del mensaje agraviante había sido un «error involuntario».

El informe por el que fue agraviado

Viale describió el informe de A24 por el que fue agraviado en Twitter. Allí describía «las cinco razones que aferran al Presidente a la cuarentena». «Miedo a una catástrofe sanitaria; las encuestas; la caída de los rebeldes, como Trump, Bolsonaro y Johnson; el silencio de los padres de la grieta, Cristina Kirchner y Mauricio Macri; y una acumulación total de poder», recordó.

«No dijimos acerca de que las encuestas son el único motivo que lleva al Presidente a prolongar. Hay cinco razones. Y la primera es la salud, contener la curva de contagios, evitar una desgracia sanitaria», explicó.

Y continuó: «Luego de esa razón, hay explicaciones políticas, que hacen que el Presidente se sienta cómodo con la cuarentena. Entre ellos, están los sondeos, que marcan impactantes 80 puntos de imagen positiva. Y el silencio de la vicepresidenta. Callada Cristina, el Presidente hegemonizó el poder. Así, decretó precios máximos, compras directas sin licitación, suspensión de desalojos, prohibición de despidos, y un ciberpatrullaje para detectar el humor social», dijo.

«Así, la libertad de reunión, de empresa, de contratos, quedaron rezagadas a la voluntad presidencial», agregó. «No juzgamos si esto estaba bien o mal. Pero nos preguntamos, siempre con mucho respeto, qué líder no soñó, alguna vez, con tener tanto poder».

«No me van a encontrar con esas bajezas»

«La respuesta a este comentario, fue un insulto», dijo respecto de l tuit en su contra. «La diferencia entre el Presidente y quien les habla, es el poder. El Presidente tiene mucho poder. Nosotros somos un mosquito, un poco molesto, pero no mucho más», sostuvo.

» Quien les habla jamás descalificaría al Presidente por su situación física, por su color de piel, por su estado de salud, por su vestimenta, por su familia. No van a encontrar en mí una sola agresión del tipo personal al Presidente de la Nación, ni a nadie», lanzó.

«Con mucha altura, le contesto: jamás va a encontrar una descalificación de mi parte hacia usted. Puedo tener muchas diferencias políticas con mi viejo, pero él y mi madre me enseñaron algo muy valioso: a no descalificar al otro en lo personal por pensar distinto», expresó.

«Como en toda discusión política, ideológica, económica, cultural, no soy nadie, soy un humilde periodista, un cuatro de copas», sostuvo.

«La diferencia entre quien escribió ese tuit, que no es el Presidente, y yo, es moral. Nunca caería en una mediocridad semejante», sostuvo, en referencia al mensaje escrito por el director de la Agencia El Vigía, Dante López Foresi.

Foresi escribió en su cuenta de Twitter: «El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández ‘se aferra a la cuarentena por las encuestas’. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente», sostuvo. El presidente retuiteó ese mensaje, y luego lo borró y dijo que había sido un error «involuntario».

«No pierdan tiempo en periodistas»

Viale agregó: «El problema no soy yo. Me preocupa que haya una maquinaria aceitada para descalificar a los que no piensan como ellos».

«Primero vinieron por los empresarios, que no dijeron nada. Después fueron por los jueces, y muchos no dieron nada. Luego, por los periodistas, y muchos no dicen nada. Estemos atentos, porque cuando vengan por vos, no va a quedar nadie que te defienda», lanzó.

«Es cierto que estamos en un momento excepcional. El miedo a la muerte y al contagio nos cohesionó. No hay más grieta. Estamos en guerra contra un enemigo invisible. Y eso nos unió como argentinos. El Presidente tiene todo nuestro apoyo», expresó.

«Pero no se confunda. Las sociedades modernas no quieren líderes rabiosos, autoritarios y absolutistas. Las sociedades modernas piden líderes democráticos, con paciencia, empatía y moderación. No avalan a los Trump y los Bolsonaros de la vida, y a los que contestan por Twitter tampoco», lanzó.

«La sociedad argentina no quiere que se pierda tiempo en un periodista. Toda la dedicación, el Presidente debería ponerla en resolver la pandemia. Nosotros somos de cartón. No servimos, no tenemos que generar debates entre nosotros y el Presidente», añadió.

«Para que no seamos Italia, y no seamos España, no pierdan tiempo en periodistas, salvo que quieran hacer algo más. La pandemia va a pasar, y ojalá se lleve la fantasía de que una persona puede manejar un país a gusto y piaccere. Si no entendemos ahora los riesgos de una autocracia, cuando sea tarde, no nos quejemos», finalizó.

Comments

comments