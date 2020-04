González negó desinteligencias con intendentes y desmintió cierres de accesos en algunas localidades (VER FOTOS)

134

El ministro de Gobierno, Jorge González, negó que existan desintelingencias con algunos de los intendentes, que además parecen descreer de los datos que suministra el ministro de Insfran, y negó rotundamente que algunas localidades del interior hayan cerrado sus accesos atendiendo al contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y aseguró que se trato de un reordenamiento de los lugares de ingresos para un mayor control sanitario.

Las desinteligencias con varios intendentes de su partido, que no creen nada que provenga de González, son muchas, notorias y algunas publicas como las veces que el intendente de El Colorado Mario Brignole lo expusiera ante opinión pública y ante la propia justicia federal, como sucediera tras su resonante denuncia al acusar al Ministro Jorge Abel González, de utilizar la policía provincial para favorecer el narcotráfico en la provincia.

No hay ningún cierre de ningún acceso en ninguna localidad

Consultado por La Mañana, sostuvo: “No hay ningún cierre de ningún acceso en ninguna localidad. ¿Qué ha existido?, uno de los municipios ha establecido una playa de ruptura de carga a los fines que los camiones de transporte de mercadería que realizan el abastecimiento en vez de circular por las calles, se realice una ruptura de carga y que esa carga la lleven a sus depósitos cada uno de los almacenes, supermercados y despensas”.

“La circulación de las personas es libre». dijo a La Mañana

Sobre el caso de la otra localidad del interior provincial, agregó: “lo que hizo otro de los municipios es el de ordenar el acceso a su localidad y en vez de que existan 25 accesos, orientó en un solo acceso para tener una mejor organización y me parece que son medidas que están dentro de las facultades de los intendentes”.

En esta misma línea, el funcionario provincial aseveró que es una medida que está dentro de las facultades de cada uno de sus municipios dentro de su ejido. “La circulación de las personas es libre. Tenemos que cumplir el asilamiento social para mantener el estatus que tenemos en la provincia”.

El diario La Nación en su análisis nacional al incluir a Formosa, destacó lo que González desmintió.

Formosa: aunque no hay casos confirmados, lejos de relajarse la cuarentena en algunas localidades están barajando endurecer aún más las restricciones para ingresar, especialmente a la gente proveniente de Chaco. El intendente de El Colorado, Mario Brignole, anunció que construirá una barricada con neumáticos, alambres y postes para que no pasen de Chaco. No impedirá a los vehículos autorizados a circular hacia otros puntos de la provincia por las rutas 1 y 9.

