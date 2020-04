Cáceres: No pasó absolutamente nada, no entiendo tanta animosidad del Ministro, y no entiendo tanta persecución porque con el Gobernador tenemos una buena relación

10

El empresario Ricardo “Pilo” Cáceres, contra quien el Ministro de Gobierno Jorge Abel González y el gobierno al cual representa parecen haberle desatado la más implacable persecución, y al cual ya lo maltrataran y acusaran insistentemente en varias Conferencia organizadas para informar sobre el COVID-19, desde donde el mediático Ministro de Gildo Insfran hasta llegó a acusarlo de pretender extorsionarlo por la opinión de un periodista independiente y de tener empleados en negro, hoy el supermercadista en declaraciones a QTH Radio desmintió al González y Esgard Perez, y manifestó sentirse sorprendido por la animosidad y la furia del funcionario del Gobierno provincial.

“jamás faltaría el respeto a nadie, y menos a una dama”.

El empresario rechazó la denuncia en su contra y aseguró que en la inspección querían llevar sin pagar pollos frescos que no estaban vencidos y que estaban en buenas condiciones. No se mostró en contra de los controles, «si las cosas se hacen mal, las vamos a corregir, no es un momento de pelea», expresó,

“Comenzaron a las 17 y para las 20 encontraron unos pollos frescos que se querían llevar sin pagar, decían que estaba perdiendo la cadena de frío. Nuestra gente le explicó que el pollo estaba blando porque es fresco, no congelado”.

Cáceres agregó que entre el personal hay un bromatólogo que les quiso explicar la diferencia, pero como no tenía el título consigo, se convino que fueran dos profesionales en la materia. Esos bromatólogos de la Municipalidad, según el empresario, les dijeron lo mismo pero “no quisieron entender”.

No paso absolutamente nada, me sorprendió después lo que se dijo en una Conferencia de Prensa, pero ahí en el negocio no pasó absolutamente nada, no sé de qué se me acusa, me sorprende porque la verdad yo no los quise ni atender porque dicen que defiendo con mucho énfasis mis derechos, entonces le mando a mi hija y a los encargados de locales que nosotros tenemos, pero la verdad no se realmente que paso, se preguntó Pilo Cáceres.

Consultado sobre las acusaciones de violencia de género, señaló: “nunca voy a faltar el respeto y menos a una dama. Jamás tuve un antecedente de eso. Solamente defendí mi derecho, pero no ‘patoteando’ a nadie ni nada que se le parezca”.

La verdad que lo del Ministro González me sorprende, yo ya tengo una cierta edad y estoy más cerca del arpa que de la guitarra, a mí me sorprende que me desafíen de esta manera, si quiere pelear, que busque otro contrario porque yo no soy contrario de nadie, la verdad que ni lo conozco, en mi vida hable con él, la verdad me sorprende, manifestó el empresario.

A lo mejor está buscando alguien para pelear y está buscando alguien mayor como yo para pelear, y ese no es el camino, si tiene alguna animosidad por lo menos me tiene que respetar por los menos por los puestos de trabajo, por lo que hizo mi padre, por lo que luego hicimos mi hermano y yo, y si quiere pelear tiene que buscar otro contrario, yo ya tengo 72 años y ya no estoy para pelear con nadie, a mí me tiene que cuidar, si hay algún problema me tienen que llamarme y hablar, decirme cual son mis errores y voy a tratar de mejorar.

Hoy tuvimos tres inspecciones con 15 o 20 personas en cada sucursal, que no sabemos en qué condiciones de sanidad entran, a nosotros nos clausuraron locales, como anoche que se querían llevar pollos frescos que no estaban vencidos y estaban en buen estado,

A nosotros nunca nos invitaron, y me sorprende porque con el Gobernador tenemos una buena relación y siempre me distingue, pero esta gente…, la verdad que me sorprende.

Es bastante complicado que la ataquen a mi hija, que está defendiendo lo que es de ella y yo baje para decirles que terminen ya era las nueve y media y nosotros cerramos a los 8 y 30 y parece que eso los ofendió, explicó.

Pero yo no estoy para pelar y no es momento de pelar, ahora es momento de pensar en la gente, reflexionó.

