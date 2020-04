Detuvieron una narco ambulancia en Chacoa con un grupo de enfermeros que transportaban cocaína

El 23 de marzo, la Policía de la Ciudad interceptó a una Ford Ecosport en la esquina de San Martín y Nogoyá. El conductor, un hombre de 39 años con domicilio en Villa Crespo, aseguró ser un conductor para una aplicación de viaje. Le pidieron el permiso para circular. No tenía, se resistió un poco. Le encontraron nueve bolsas de cocaína en el auto y un resto evidente en la nariz. No fue acusado por venta, no inmediatamente: terminó con una causa por tenencia simple de estupefacientes y resistencia a la autoridad a cargo del fiscal porteño Maximiliano Vence.