Enérgicos cuestionamientos radicales, a la propuesta inconsulta de Noelia Luna, de salir a pedir sesiones Online, para no poner el cuerpo a la pandemia

Dirigentes y legisladores radicales que están solidariamente poniendo todos los días el cuerpo a la pandemia, repudiaron enérgicamente la propuesta de la cuestionada diputada provincial de la Red Solidaria Noelia Luna, de sesionar On line, en una provincia como Formosa, para no poner el cuerpo a la pandemia.

Los dirigentes radicales que contribuyen todos días haciendo ollas populares, llevando las raciones de comidas a las casas, ayudando a hacer gestiones para el cobro de beneficios sociales, atendiendo los reclamos de la gente, distribuyendo cafés en las colas de los bancos, repartiendo bolsones de mercaderías a las familias más vulnerables, o repartiendo barbijos y lavandina en los centros de salud, deploraron la intención de sesionar desde su cama de una diputada reelecta poco apegada a asistir a las sesiones en épocas normales, que además acumula una mediocre actividad legislativa, antecedentes de borrarse de una sesión en la cual estaba presente, a la hora de votar en contra de la transferencia de las facultades legislativas para acumular a la suma de la Suma del Poder Público de Gildo Insfran. Y, más recientemente negarse a acompañar el congelamiento de su dieta y el luego el recorte de sus ingresos propuestos por el senador Luis Naidenoff.

Inconsulta, apresurada, oportunista y como un disparate

Los dirigentes radicales consideraron lamentable que una diputada provincial de la Unión Cívica Radical, que representa a la JR y al cupo femenino, sin renunciar a su dieta ni a los más 500 mil pesos que embolsa mensualmente, salga elegremente a proponer, sesionar desde la comodidad de su hogar, frente a una sociedad que le reclama ejemplos y desprendimientos, y a sus representados docentes, trabajadores de la salud, de seguridad, bancarios, del transporte, del comercio y de los servicios públicos, que están todos los días en el frente de lucha, al frente de los cuales deberían estar sus representados.

Es una vergüenza que los diputados y concejales argumentemos que no debemos reunirnos y trabajar, por el miedo a contagiarnos, mientras que miles y miles de nuestros representados: trabajadores de la salud; de seguridad; docentes; de servicios públicos y transporte; de comercio trabajan a todo riesgo para atender y contener a la sociedad, sostuvieron legisladores radicales y de Juntos por el Cambio comprometidos con la sociedad que los voto.

Por su parte legisladores radicales y de Juntos por el Cambio, que consideraron inconsulta, apresurada, oportunista y como un disparate la propuesta de Noelia Luna, y también cuestionaron la similar pretensión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, aseguraron que “en las democracias, los parlamentos no tienen que pedir permiso a otros poderes para sesionar. Los gobiernos son democráticos y republicanos o no, y los parlamentos deben ser independientes y deben funcionar plenamente para ejercer el control político del Gobierno y de sus Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU) dictados durante la emergencia sanitaria, indicaron.

Hoy más que nunca lo representantes deben estar en el frente de lucha o al menos sesionando presencialmente

Hoy es fundamental darle visibilidad a los Parlamentos, eso en ningún caso puede significar incumplir con nuestro mandato constitucional deshonrando la confianza que millones de ciudadanos han depositado en nosotros», Hoy más que nunca lo representantes deben estar en el frente de lucha o al menos sesionando presencialmente, lo demás es un disparate de haraganes que no quieren trabajar pero tampoco quieren renunciar a parte de sus dietas, señalaron.

Si no convocan a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes, es porque no quieren, los parlamentos tienen la obligación de controlar la gestión y legalidad del funcionamiento de los gobiernos y no pueden hacerlo desde la “ilegalidad” del funcionamiento del cuerpo, en un lugar con un estatus sanitario privilegiado de “Cero Casos de infectados”, no hay impedimentos para que la sesión presencial se realice pero con los cuidados pertinentes, indicó una legisladora radical que nunca le esquiva el cuerpo a la responsabilidad para la cual fue electa.

«Sabemos que habrá que tomar recaudos especiales, adoptar los protocolos sanitarios que sean necesarios y si así fuera aconsejado, hasta disponer de un espacio más amplio como recinto, pero las deliberaciones, deben ser presenciales. Lo demás es un chiste de mal gusto, un disparate oportunista y demagógico sin sentido», indicó otro legislador.

“Para funcionar los poderes legislativos, no lo pueden hacer violando su legalidad y sus reglamentos internos, que en ninguna parte en ningún lado autorizan las sesiones virtuales, y ninguna legislación podrá avalarlas como “sesiones legislativas” y carecerán de fuerza legal, porque no dejarán de ser meras charlas por internet entre colegas, porque la democracia es un mecanismo en las formas de decidir, muy superiores a las del autoritarismo o las dictaduras”, remarcó un abogada ex legisladora.

Si el Congreso o la Cámara de Diputados, o los Concejos no se reúnen, no es porque no pueden hacerlo, sino porque no quieren o no los convocan, o decidieron recluirse en sus casas cobrando sus dietas, sin sesionar. Sino miren como los legisladores están trabajando personalmente los Congresos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Corea, y en casi todos los países democráticos, compararon.

La constitución y la Ley exigen que los parlamentos funcionen legalmente en reuniones de comisiones, plenarios y sesiones con debates y votaciones presenciales. Los parlamentos pueden cambiar hasta de recinto, pero para encontrarse allí, discutir democráticamente, decidir en conjunto y dictar normas. Nunca recurrieron para tomar decisiones a utilizar señales humo, palomas mensajeras, cartas, telegramas y teléfonos. Deben reunirse, lograr quorum y actuar porque la crisis del Covid-19, seguramente avivará los autoritarismos, lo democráticamente sensato es no abrirle paso al uso de la tecnología para evadir la ley, en especial, en temas esenciales de política democrática y participativa, señalo un reconocido abogado opositor.

