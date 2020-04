Mario Arce elevó propuesta al ministro Moroni por docentes suplentes y reclamó la reincorporación de trabajadores en áreas nacionales

12

El día miércoles por videoconferencia se reunió la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados con el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, donde intercambiaron temas referidos a la situación del empleo y los efectos que está provocando suspensión de actividades en el sector público y privado.

El diputado formoseño Mario Arce participó en el encuentro como miembro de la Comisión y destacó en términos institucionales la predisposición de Moroni para dialogar, aunque hubo varios puntos que no fueron contestados por el titular de la cartera.

El legislador opinó, “le expresamos nuestra preocupación al ministro no solo por el contexto, sino también porque las medidas nacionales no están siendo suficientes para reducir la escalada de despidos, suspensiones y rebaja de salarios que están viviendo distintos sectores, todo esto a pesar de la emergencia y el decreto que prohíbe los despidos sin causa”.

“Según datos oficiales entre los meses de marzo y abril de este año se han producido 35000 despidos, esto demuestra que el espiral de despidos no se está reduciendo ni parando”.

DESPIDOS EN EL ESTADO

Ante la pregunta de los diputados de porque el Gobierno Nacional echó a trabajadores en estos meses, Moroni eludió la respuesta diciendo que no sabía y que iba a consultar.

En este sentido Arce consideró “entendemos la situación inédita en que se encuentra el gobierno, pero hay situaciones que responden a decisiones políticas inaceptables ante ésta profunda crisis, como los cientos de telegramas de despidos que se enviaron a trabajadores de Pami, Anses, Renaper y otras delegaciones nacionales, muchas de ellas en plena vigencia de las medidas de aislamiento”.

“El ministro no puede desconocer esta situación, sabiendo que la mayoría de los nuevos desocupados no puede salir de sus casas a buscar trabajo y aunque decidan hacerlo no hay demanda”, expresó el legislador.

“Le pedimos que revea la decisión para que puedan ser reincorporados a sus puestos de trabajo, respetando las funciones que ya tenían”

PROPUESTA PARA DOCENTES SUPLENTES SIN HORAS ASIGNADAS

Respecto al reclamo que vienen llevando adelante docentes reemplazantes de todo el país, sin asignación de horas ni de cargo a reemplazar y la deuda en conceptos laborales, el diputado explicó «son trabajadores que están activos para el Estado, pero al no prestar servicios no cobran sueldo y además fueron excluidas de todas las medidas nacionales”.

“En Formosa hay alrededor de 1200 docentes suplentes que desde el año pasado no tienen asignados cargos ni horas, y que con la suspensión de clases ven agravadas su situación».

«Es por eso que presenté proyecto en Diputados y le pedí al Ministro el levantamiento de la incompatibilidad que pesa sobre docentes suplentes a los fines de que puedan acceder al Ingreso Básico de Emergencia de $10.000»

«Es un sector vulnerable que requiere en este momento de la ayuda estatal, como otros sectores que si recibieron el ingreso de emergencia».

CORONAVIRUS Y ART

Al finalizar la reunión, se hicieron observaciones al decreto 367/20 que incluyó recientemente al COVID-19 como enfermedad profesional.

El diputado comentó que desde Bloque de Diputados de la UCR se propuso oportunamente incluirlas comprendiendo a todas las personas afectados a actividades y servicios esenciales del art 6 del decreto 297/20 (Aislamiento) y modificatorias.

“Tomamos como positivo que el Ejecutivo haya tomado la idea dictando el mencionando DNU, pero el contenido de su alcance dejo impresiones en cuanto a presunciones y operatividad, haciendo una discriminación innecesaria entre un trabajador de salud y el resto de los trabajadores afectados a tareas esenciales que sean contagiados por la enfermedad”

Y terminó diciendo “ante la enfermedad confirmada de un trabajador por COVID19 y la necesidad de acotar tiempos para que sea tratada, es inadmisible establecer procedimientos burocráticos según el tipo de trabajador afectado dejando librado al rechazo arbitrario por parte CMC y las ART”, finalizó Arce.

