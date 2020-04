Davis: Con 0 casos de CVID19 es inexplicable el endurecimiento de la cuarentena, y la restricción autoritaria de las libertades

10

359 total views, 359 views today

El coordinador en Formosa del Centro Mandela, Dr. Juan Eduardo Davis se pronuncio en contra del endurecimiento de las restricciones en el territorio provincial, cada día que se inicia nos encontramos con una libertad menos, primero la restricción de contactos y de salidas se justificaban, pero si en un mes de cuarentena en Formosa no se registran contagios, no entendemos por que en lugar de flexibilizar se fueron endureciendo, hasta llegar a limites que tornan a las medidas arbitrarias y antojadizas.

Debo recordar que la historia tiene muchos ejemplos cuando un gobierno autocrático comienza a socavar las libertades de los individuos, y primero restringe a un grupo de la población como los judíos en la Alemania Nazi, y luego como nadie protesto, fue avanzando hacia otros estamentos de la sociedad, hasta que la población en completo quedo bajo el control social del gobierno, rememoró Davis.

Lo mismo comenzamos a ver en nuestra provincia con un gobierno autocrático y autoritario como el de Formosa, acostumbrado a gobernar sin las demás instituciones, profundizados por el cierre del poder legislativo y del poder judicial, el COVID19 es la excusa perfecta para fortalecer el control poblacional, manteniendo a la población encerrada, y ejerciendo abusiva e indiscriminadamente el poder de policía, encarcelando a los que supuestamente no cumplen con las medidas del gobierno, luego imponiendo permisos para circular, después imponen restricciones a la circulación vehicular, mas adelante van a seguir avanzando sobre otras libertades, seguramente nos dirán como debemos vestirnos, o de que raza o sexo estamos autorizados a circular.

En el interior de la provincia la situación es mas grave aun, los intendentes tienen poderes absolutos sobre quien entra y quien sale de su casa, si sos amigo o del mismo partido del intendente podes trabajar entrar salir, pero si no sos o si el intendente te tiene en la lista negra, no podes hacer nada y sos prisionero en tu tierra.

La situación de menoscabo a las libertades públicas se torna preocupante, por que tenemos un gobierno nacional que hace uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia, y parece que estamos en un régimen unitario por que han suprimido el federalismo, y están destruyendo la república por que gracias al COVID 19 el presidente se ha erigido en una suerte de monarca sin corona, gobierna sin el poder legislativo y sin el poder judicial.

Por lo que el Centro Nelson Mandela en defensa de los derechos humanos, le exigimos al Gobernador, que de una explicación razonable del por que las mayores restricciones a la libertad, cuando el mismo gobierno nacional dispuso que en los lugares o territorios donde no existía peligros de contagios como lo es Formosa, donde hasta la fecha no se ha registrado ningún caso de coronavirus positivo, debían flexibilizar la cuarentena de modo de causar el menor perjuicio posible a los derechos de los ciudadanos, en lugar de flexibilizar el gobierno provincial en forma inconsulta y autoritaria dispuso mayores restricciones a las libertades.

No hay nada mas valioso para un ser humano que ser libre, ese es el sentimiento de muchos formoseños que hasta aquí hemos soportado estoicamente la cuarentena, el perjuicio económico que este sacrificio conlleva para muchos que no tenemos ingresos provenientes del sector publico, pero ahora cuando el ministro de gobierno de la provincia se ha cansado de decir que en Formosa no hay contagios, nos preguntamos cual es el sentido de mas restricciones, algo no esta bien en Formosa, concluyó Davis.

Comments

comments