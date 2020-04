La Cámara de Casación rechazó la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, pedida por el gobierno

Catucci y Riggi le explicaron al secretario de Derechos Humanos la situación de Jaime y la firmeza de su condena por casos de corrupción. “Luego de La mentada condena, quedó firme con el ́rechazo por parte de esta Sala III del recurso extraordinario deducido, ello de conformidad con la doctrina que emana del plenario de esta Cámara Federal de Casación Penal ́ ́ in re “Agüero” en consonancia ̈ con lo establecido por nuestro mas Alto Tribunal ́ in re “Olariaga” (Recurso de Hecho O. 300 XL, del 26/6/2007) respecto de la ejecutoriedad de la sentencia, por lo que entendemos que, tal como adelantáramos, Jaime no se encuentra en prisión preventiva, sino que se trata de la ejecución de la pena precedentemente descripta. Es que, aún cuando se sostuviera que el recurso de queja ante la Corte impide considerar que la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ello a todo evento y en modo alguno obstaría a sostener que el fallo se estuviera ejecutando –como ocurre precisamente en el presente caso-, atento a lo expresamente dispuesto por la Corte Suprema en la citada causa Olariaga. En ese orden, una inequívoca conclusión que cabe extraer del referido precedente, es que el rechazo del recurso extraordinario por parte de esta Cámara Federal de Casación Penal, torna ejecutable la sentencia. Ello a su vez demuestra, sin duda alguna, que en esa situación, la persona que se encuentra privada de la libertad, no lo hace en forma cautelar sino en cumplimiento de pena, cualquiera sea la tesis que pudiera seguirse sobre la inmutabilidad o no del fallo. En mérito de lo expuesto, surge inevitable concluir que nos encontramos en la etapa de ejecución de la pena, y que por ende, todas aquellas objeciones que, sobre el instituto de la prisión preventiva ha formulado la Secretaría de Derechos Humanos, deben ser descartadas”.