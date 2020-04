Edgar Pérez escrachó al titular de los Farmacéuticos, lo acusó de “arrogarse” el cargo, creerse intocable, ser soberbió y atentar contra la salud (Ver Video)

21

El soberbio administrador del IAS actualmente a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y del Usuario, Edgar Pérez, que ayer desde el Comando de Emergencia del COVID19 trató alegremente de “ignorantes” a los formoseños que cuestionan sus autoritarios atropellos y escraches a comerciantes y farmacias locales, hoy volvió a utilizar la Conferencia de Prensa y la cadena de medios provinciales que cubren la actividad oficial, para escrachar nuevamente al presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, José Recalde y acusarlo de soberbio, de creerse intocable,

Ayer el funcionario de Gildo Insfran había afirmado “Mal que les pese a muchos, somos la autoridad de aplicación, y cualquier opinión que hagan al respecto, lo hacen desde el desconocimiento o la ignorancia”, disparó al justificar su irrupción y decomiso de medicamentos en farmacias locales.

Al escuchar que Recalde hacia declaraciones públicas, Pérez desembarcó con su cuadrilla militante en la farmacia Recalde, y procedió a decomisarle mercaderías y artículos de perfumería que no tenían rótulos de vencimientos porque vienen así de fábrica, y otros que esperaban ser retirados por la droguería según el protocolo del rubro

El jueves previo aclarar que actuaba con el total respaldo del gobernador Gildo Insfran, apuntó directamente contra -según él- “quién “se arroga” la representatividad de la Cámara de Farmacias, en el mismo momento en que estaba haciendo declaraciones públicas, también tuvo la visita como todas las farmacias que en más de 30 estamos fiscalizando, y en esa actitud soberbia de muchos que se creen intocables, hasta pretendía impedir que no entráramos a fiscalizar con los “compañeros” fiscalizadores”, denunció Edgar Perez.

“Claro después entendíamos el porqué de esa conducta, porque en el interior de la famacia del presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa se encontraron 108 productos vencidos varios, y algunos de más de un mes (tienen tres meses para devolver)”, remarcó.

“Entonces desde que lugar nos ponemos en jueces de la actividad del gobierno, del Estado. Desde que lugar planteó yo que no se lucre con medicamentos y alimentos vencidos y se atente contra la salud de los formoseños”, reprochó.

“El título, el cargo o el rol no me da más autoridad que otro y ayer de tres farmacias se secuestraron medicamentos vencidos de Venta Libre: 1) la farmacia Nueva Recalde, 2) la famacia La Terminal y 3) la farmacia y perfumería Recalde”, informó Edgar Perez haciendo abuso de autoridad y utilizando nuevamente los informes del COVID19 para escrachar despiadada y autoritariamente a farmacéuticos y comerciantes formoseños que no piensan como él y el gobierno que representa.

