Estudiantes alojados en la Escuela de Cadetes, denunciaron hacinamiento en un Campo de Concentración. Hubo disturbios y bocinazos

Tras las airadas y justificadas protestas de los estudiantes formoseños, sus padres y familiares, que al ir a rescatarlos de los lugares donde estaban estudiando, terminaron siendo autoritariamente confinados como los peores delincuentes comunes en la hacinada y maltrecha instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia, donde los amontonan sin resguardar las mínimas condiciones de salubridad ni distanciamiento a todos los jóvenes que llegan de todos los puntos de la provincia, aseguraron.

La policía terminó denunciando a sus nuevos reclusos por querer evitar el calvario y el contagio y por querer imponer «sus propias reglas de convivencia».

Un verdadero Campo de Concentración de exterminio

Nuestros hijos estaban sanos y varados en sus lugares de estudios, pero, aunque estuvieran contagiados no los vuelve delincuentes, y nada les da derecho a condenarlos a un gheto donde si pueden contagiarse, objetaron.

A los chorros los liberan, los ciudadanos estamos con prisión domiciliaria y a los estudiantes los meten en un campo de concentración, se quejaban los padres que sumaban bocinazos a la protesta de sus hijos encerrados y amontonados.

Están amontonados, sin medidas de seguridad, sin agua en los sanitarios, y con falta de asistencia tanto médica como psicológica, así describió un conocido abogado a la Escuela de Cadetes, donde sus hijos realizan el aislamiento por 14 días, según disposición autoritaria del Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19.

“Desde que mis hijos llegaron a Formosa no se pueden bañar porque la Escuela de Cadetes no está preparada para el aislamiento. Con suerte consiguen un vasito de agua, pero están sin poder lavarse las manos, los sanitarios no tienen agua y la comida se la tienen que pagar ellos”, cuestionaron.

Llegamos a la provincia en vehículo tras obtener un permiso del Ministerio de Salud de la Nación y de la Policía Federal, en Mansilla implementaron el protocolo por el que deben pasar todas las personas que llegan al territorio, “los llevaron al Hospital de Alta Complejidad donde solo le pusieron un termómetro para medir la temperatura”, los efectivos policiales le pidieron un domicilio donde iban a pasar la cuarentena pero luego terminaron trasladando a los estudiantes a la Escuela de Cadetes.

