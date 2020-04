Recalde lamentó el escrache oficial, pero indicó que como Federación lo que queremos hacer es trabajar y atender la salud como siempre hicimos

8

El presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa José Recalde, hijo de una tradicional familia de farmacéuticos formoseños, quién recientemente fuera escrachado despiadada y autoritariamente desde la Conferencia del Comando de Emergencia del COVID19, por el iracundo y mesiánico arquitecto chaqueño Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y del Usuario del gobierno de Gildo Insfran, Edgar Pérez, si bien consideró que desde ese organismo actuaron fuera de jurisdicción, de manera apresurada, prepotente y equivocada, reveló que “lo que nos interesa, no es discutir con nadie, sino hacer lo que hicimos toda la vida que es “trabajar y seguir atendiendo la salud de los formoseños”.

Edgar Perez en una actitud condenable, pero que evidentemente cuenta con el respaldo del gobernador de la provincia, ante las primeras objeciones de la Federación Farmacéutica de Formosa, frente los procedimientos avasallantes e irregulares de los militantes de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, lo que hizo fue mandar a sus cuadrillas a allanar e incautar todo lo que encuentren en las farmacias de la familia Recalde.

Ya en la conferencia del miércoles el funcionario de Insfran, trató alegremente de “ignorantes” a los que cuestionaban sus autoritarios atropellos y escraches a comerciantes y farmacias locales, y en la Conferencia del jueves cargó nuevamente contra el representante de los Farmacéuticos, y lo acusó canallescamente de “arrogarse” el cargo, creerse intocable, ser soberbio y atentar contra la salud.

Si bien inicialmente José Recalde objeto la improcedencia de los procedimientos, y falta de preparación y de equipos de seguridad de los “compañeros” fiscalizadores que por desconocimiento actúan de manera equivocada y apresurada en los distintos controles de mercaderías que hicieron en los últimos días en la ciudad en las farmacias.

Y luego de aclarar que se decomisaron medicamentos vencidos ya informados que aguardaban los procedimientos de bioseguridad para ser retirados, y otros que no tienen fecha de vencimientos como algunos elementos de perfumería lotes de mamaderas, chupetes, mordillos, mangueras, envases de plásticos y otros elementos que vienen sin fecha de vencimiento de fábrica, porque según la fábrica y los distribuidores no tienen fecha de vencimiento, lo cierto es que no pretendemos seguir perdiendo tiempo en persecuciones políticas, porque lo que queremos es trabajar y seguir atendiendo la salud de la población como lo hicimos toda la vida, indicó.

Recalde también se había quejado porque el personal de la Defensoría contaminaba las farmacia con el ingreso de al menos 10 “compañeros” inspectores, cuando son lugares restringido para dos como máximo y luego tenían que estar dos horas para desinfectar aplicando un protocolo de sanidad e higiene porque ellos actúan como si se trataran de comercios normales.

Somos profesionales de la salud, trabajamos con medicamentos y productos sensibles para el consumo masivo, no nos interesa las persecuciones ni las discusiones políticas, porque lo nuestro es el trabajo y lo que queremos es trabajar y, los inconvenientes las vamos a canalizar por donde corresponde y donde afortunadamente hay comprovincianos capacitados tanto en el municipio, como en bromatología como en Desarrollo Humano, con quienes venimos trabajando en pos del bien común, sin problemas desde hace años, remató.

