Comerciantes repudiaron la persecución, el acoso y el ensañamiento de Defensa al Consumidor, “no somos delincuentes”, “esto nunca pasó”

No entendemos que está pasando, porque tanta soberbia, tanto odio, tanto acoso y persecución contra los comerciantes, ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones, esto nunca nos pasó, se quejaron varios pequeños comerciantes de la ciudad de Formosa, que advierten que hay mercaderías que de costo les salen a lo almaceneros más caros que los que pretende Edgar Perez que vendan, quieren que tengamos los precios de las grandes cadenas de supermercados y eso es imposible, afirmaron.

De repente nos convertimos en enemigos del gobierno que votamos, no tratan con desprecio, vienen en patota de 10 o 20 “compañeros” fiscalizadores, acompañados con un despliegue impresionante de policía, buscando lo que no hay y exigiendo lo imposible, decomisando todo a su paso, y dejando multas y clausuras a diestras y siniestra, denunciaron.

Hay comercios que ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones, ya no se puede comprar mercaderías que no vas a poder vender igual que las grandes cadenas nacionales, te obligan a aceptar tarjetas a las cuales no podes recargar lo que nos recargan, quieren que vendas más barato de lo que compras y que encimas pagues, la financiación, esto va a generar desabastecimiento, cierres de comercios y desocupación, advirtieron

No entendemos que es lo que buscan, o pretenden, parece una lucha de clases, ocupan nuestros impuestos para mandarnos planeros y ounteros a perseguirnos y acosarnos, se quejó una pequeña comerciante del circuito 5 que acompaño este modelo y jamás espero ni vivió semejante situación.

Otra comerciante acosada por los reiterados controles con operativos municipales en su Supermercadito, aseguró sentirse perseguida por los organismos del gobierno. Pidió a las autoridades un “acompañamiento” al comercio y no «un acoso continuo a través de los “compañeros” fiscalizadores».

«Tengo una trayectoria de 40 años en esta actividad comercial junto a mi negocio familiar y nunca, en todo ese tiempo, pasamos por una situación similar. Siempre Bromatología controló el comercio pero ahora es muy distinto. Directamente nos están acosando con tanta insistencia. En menos de 15 días vinieron tres veces los inspectores estatales», dijo Bernarda Velozo de Supermercadito “Javi” a La Mañana en Vivo.

Y agregó: “No sé realmente qué quieren o qué buscan, porque la manera que lo hacen no es la correcta. Parece ser que sólo quieren dejar los comercios más grandes y debilitar al resto, porque en las dos últimas inspecciones nos quitaron mercaderías que estaban apartadas para devolución, siendo que ya no estaban en góndolas ni depositadas para la venta al público. Nos están perjudicando mucho”.

Cabe recordar, que ayer a la tarde, después de un estricto control de precios y mercaderías en góndolas y depósitos, inspectores de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor labró un acta de infracción en el supermercadito Javi y procedió al decomiso de productos vencidos.

“Vinieron más de 10 fiscalizadores junto a una puesta en escena de patrulleros y policías. No hace falta, no somos delincuentes. Estamos trabajando a la medida de nuestras posibilidades. Cómo pretenden que nos ajustemos a los precios de referencias cuando compramos más caro de lo que podemos vender”, agregó Bernarda.

